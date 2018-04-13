“智慧城市”共建成为新加坡与中国企业合作新亮点

中国企业与新加坡企业合作推进的“智慧城市”平台项目2018年将惠及更多能源运营企业及公众。
11日，新加坡政府高层一行到访上海民营企业远景能源科技有限公司，考察两国企业在相关领域最新合作进展。
今年早些时候，新加坡吉宝公司旗下的城市解决方案公司与远景能源科技有限公司达成合作备忘录，就基于智能物联网平台的“智慧能源”“智慧垃圾处理”“智慧环境温控”等业务达成合作意向。
远景能源科技有限公司介绍，两国企业未来将在合作备忘录基础上签署合同，将远景能源已经在中国香港等地实施的“智慧城市”管理技术及平台引进新加坡。预计2018年下半年，相关的“智慧社区”示范点将亮相新加坡。
同时，吉宝公司还与远景能源合作“走出去”，在越南等地开展“智慧城市”项目建设，目前进展顺利。
远景能源创始人、首席执行官张雷介绍，中国企业的优势在于数据集成和平台服务供给，将有助于新加坡企业提高能源利用和社区综合管理的效率。
“这样的合作还体现在中国国内的天津项目上，吉宝和远景能源同步推进的还有天津生态城的智能物联网项目。”他说。
据了解，这类合作不仅限于远景能源与吉宝之间，更多中国企业还运用自身优势与新加坡多家可再生能源企业开展合作。相关合作方预期，这将为新加坡和中国市场同时增加在“智慧城市”领域的就业机会。（新华社）
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