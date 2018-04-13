下周美国将公布对华新关税清单？特朗普：有可能不加征

外媒称，白宫高层官员谈话表示，特朗普政府认为对中美贸易关系的强硬策略开始奏效，正准备加强对中方施压，聚焦新的关税并阻挡中国在美国的科技投资。
据美国《华尔街日报》4月13日报道，当前，美国总统特朗普已让其高级助手研究加入《跨太平洋伙伴关系协定》（简称：TPP）的可能性，此举将改变特朗普竞选时的承诺并进一步挑战中国。中国不是TPP成员国。
报道称，中国正寻求联合其他国家对抗美国，尤其是欧洲国家；一旦中国与美国的贸易摩擦针锋相对，这些欧洲公司或从中受益。对于之前美国针对中国的关税计划，中国已经采取了反制措施，宣布拟对美国进口产品征税。
报道称，熟悉美方策略的官员表示，美国贸易代表最快将在下周公布对规模1000亿美元的中国进口商品课征25%关税的产品列表。为了使消费者所受冲击降至最低，减少国内批评，美方最初的500亿美元产品加征关税计划并未包括一些消费性商品，如服装、移动电话、鞋类等；但贸易专家指出，美国扩大加征关税范围后，消费性商品也无可避免将被纳入课税清单。
报道称，同时，美国财政部正在研拟禁止中国投资美国的先进科技，包括并购、合资、授权或任何协议。财政部预定6月初提出计划。
另据美国彭博社4月12日报道称，特朗普上周才扬言另对额外1000亿美元大陆进口商品加征关税，12日却表示，中国大陆和美国最终可能不会互相征收新的关税。
报道称，特朗普是在白宫接见以农业为主的共和党州长和国会议员时发表上述言论的。
报道认为，这是自中美你来我往的贸易冲突过后，特朗普政府发出的另一个和解信号。特朗普还表示，北美自由贸易协议的重新谈判进展顺利。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost