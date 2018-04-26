美国欲建“太空部队” 美军高官：中国太空创新是头号担忧

据美国《星条旗报》网站4月24日报道，作为空军部长希瑟·威尔逊和参谋长戴维·戈德费恩参加的国会听证会的一部分，此次对话突出议员们很难在应对不断增加的太空威胁议题上达成共识，此外，是否组建新部队就能解决这个问题，议员们也意见不一。
去年，众议院的太空部队提议遭到五角大楼和参议院议员的强烈反对，但在上个月总统唐纳德·特朗普提出类似想法后，阻力可能已经小了一些。
威尔逊在回答参议员珍妮·沙欣有关太空部队的问题时表示：“对于大家在这个领域的想法，我们愿意坦诚交流。我认为最重要的不是组织机构，而是我们实际做的事情，也就是保卫我们自己……要向任何一个对手表明，胆敢在太空挑战我们，我们一定会获胜”。
以上言论是内容广泛的参议院军事委员会听证会的一部分，空军官员在会上谈论2019年的预算重点。听证会的内容还涉及航空事故、正在进行的审计工作，以及跨性别军人等。
报道称，在特朗普发声力挺之后，有关组建太空部队的讨论在国会山相关听证会上升温。
在24日的听证会上，讨论多次提及太空部队和美国太空防御，例如参议员广野庆子问官员最大担忧是什么，特别是在太平洋地区。
威尔逊说：“我最担心的是中国的创新以及他们在军力上的迅速发展”。
报道称，戈德费恩的表态更进一步，称中国的太空创新是“头号担忧”。
他还说，俄罗斯也在太空领域投资，但他们的经济基础不如中国，因此进步速度没有中国快。
报道称，威尔逊强调，2019年的预算草案包括大量注资和优先工作，以应对这些担忧。
她说：“我们正在打造一支更有杀伤力、机动性更强的部队。我认为，本财年（2019）的预算可以有力保证我们维护太空利益的能力。”
但参议员乔妮·厄恩斯特表示，制订新的国家太空战略也是必要的，因为上一个版本是2011年公布的。
她说：“自那以来，威胁已经呈几何数增长”。
报道称，威尔逊和戈德费恩表示，从总统到副总统再到军方的战略同盟促使这方面工作受到更多关注。例如，他们指出，白宫去年重启国家太空委员会，由副总统迈克·彭斯担任主席。
该委员会上个月发布了即将问世的新国家太空战略的概要。
戈德费恩说：“从国家最高领导层到受托执行太空优势任务的我们，战略联盟已经形成。国家安全委员会正在制订的太空战略将发挥非常重要的作用。”
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