民调称身在狱中的巴西前总统卢拉仍是最热总统候选人

西媒称，巴西前总统卢拉因贪腐罪于4月7日入狱，但4月15日公布的一项调查显示，如果他能参加10月份的总统选举，他依然是呼声最高的总统候选人。
据埃菲社4月15日报道，巴西福利亚民意调查公司11日至13日开展了此次民意调查，这是自卢拉因腐败和洗钱罪名入狱以来公布的第一份民调。
福利亚民意调查公司还询问了卢拉的入狱是否“公平”。回答“公平”的人约占54%，约40%的人认为“不公平”，剩下约6%的人没有回答这个问题。
报道称，大选民意调查假设了不同的情形，其中三种情形将卢拉设定为总统候选人。尽管卢拉面临法律困境，而且即便获释，法律也不允许在二审中被判刑的人参与总统竞选，但劳工党依然提名卢拉为总统候选人。
面对不同的候选人，卢拉在第一种情形中的得票率为30%至31%，而在第二种情形中他更是以46%至48%的得票率被民众再次选为总统。
在所有将卢拉纳入总统候选人选项的情形中，保守派候选人雅伊尔·博尔索纳罗都位居第二。
报道称，尽管卢拉的总统竞选进程因为入狱而被中断，但近几个月来，他和博尔索纳罗成为民调的主角。
此次调查范围为全国227个城市的4194名选民。
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