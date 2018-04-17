日媒调查：安倍内阁不支持率52% 创史上最高纪录

据日媒报道，日本朝日新闻社日前以电话形式实施的全国民意调查显示，安倍内阁支持率为31%，与上一次调查所得结果相同，为2012年12月第二次安倍内阁成立以来的最低纪录。此外，安倍内阁的不支持率为52%，创下史上最高纪录。在上次调查中，不支持率为48%。
报道称，关于“加计学园”新设兽医学院的问题，调查中询问是否有必要在国会上对原首相秘书官柳濑唯夫进行证人召唤，有72%的受访者回答“有必要”。
当询问从最近首相安倍晋三的发言及举止来看，能够信任首相到何种程度时，回答“相当”或“一定程度”，合计31%的受访者表示“可以信任”；回答“不太能”或“完全不”，合计66%的受访者表示“不能信任”。
关于是否感到安倍政权成为长期政权的弊端之时，回答“相当”或“一定程度”，合计59%的受访者表示“有感”；回答“不太能”或“完全不”，合计37%的受访者认为“无感”。在自民党支持者中，也有多达56%的受访者回答对弊端“有感”。
调查还询问了认为谁是下任自民党总裁的合适人选这一问题。在举出被看作是2018年秋季总裁选举候选人的4人进行询问后，结果显示原党干事长石破茂的支持率为28%。安倍排在其后，支持率为23%。在2018年1月及3月实施的调查中也曾提出过几乎相同的问题，而此次石破的支持率首次超过了安倍。
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