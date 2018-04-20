安倍访美遭“打脸”:特朗普拒返TPP 不给关税豁免

外媒称，美国总统特朗普和日本首相安倍晋三18日表示，同意深化这两个长期盟友之间的贸易磋商，目的是扩大两国之间的投资和贸易。关于美日贸易的应有模式，安倍表示TPP为“最佳”，敦促美方重返；特朗普则表示为纠正对日贸易逆差，“希望开展一对一谈判”。
据路透社4月18日报道，安倍在与特朗普举行的联合记者会上说：“特朗普总统和我同意开始就自由、公平和互惠的贸易协议展开谈判。”
特朗普在记者会上重申了他对解决美日贸易失衡问题的愿望，称他倾向于就双边协定进行一对一谈判，旨在削减美国贸易逆差。
报道称，尽管两位领导人表示他们已同意让高级顾问继续谈判，但安倍明确表示，两国的立场仍然存在分歧。
安倍说：“在美国方面，他们对达成双边协定感兴趣。我国的立场是跨太平洋伙伴关系协定（TPP）对我们两国来说才是最好的。”
报道称，TPP是美国前总统奥巴马致力于推进的。特朗普在上任的第一个星期就将其废弃，称它对美国来说不是件好事。
特朗普说：“我不想回到TPP，但如果他们给了一个我从美国立场来说无法拒绝的协议，我还是会加入的。但我更喜欢双边协定。我觉得这对我们国家更好。我认为这对我们的工人来说更好，我更希望能与日本直接达成一份双边协定。”
另据日本共同社4月18日报道，正在美国访问的日本首相安倍晋三18日下午在佛罗里达州棕榈滩同美国总统特朗普举行第二天的会谈。两国首脑同意在部长级别启动“以自由、公平和互惠为目标的美日磋商”。关于美日贸易的应有模式，安倍在会谈后的联合记者会上表示TPP为“最佳”，敦促美方重返；特朗普则表示为纠正对日贸易逆差，“希望开展一对一谈判”。
据分析，这是考虑到了双边自由贸易协定。双方的立场分歧变得明显，今后的磋商必将进展艰难。对安倍而言，磋商也带有为美国重返TPP铺路的意味。然而特朗普在记者会上表示，只要不提出美国无法拒绝的好条件，就不会重返TPP。
报道称，关于贸易领域，安倍在会谈上介绍了维持自由贸易体制的重要性和日本企业对美投资增加的现状。在此基础上，他就美国的钢铁和铝制品进口限制，要求把日本排除在适用对象之外。安倍在记者会上强调：“日本产品质量高，对美国的产业与就业作出了贡献。”特朗普则表示，只有对日磋商达成协议，才会把日本排除在外。他就对日贸易逆差强调“日本存在贸易壁垒”。
关于美国要求日本扩大进口的农业领域，安倍在会谈上表示无意作出超出TPP水平的关税下调等让步。
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