北欧国家“最幸福”?但没有这个一切都是空中楼阁

“北欧人真的那么幸福？”联合国前不久发布《2018年世界幸福报告》，北欧国家芬兰荣登榜首，成为最幸福的国家，挪威、丹麦紧随其后。这样的结果早已不令人感到稀奇。多年来，在各种“幸福”调查中，它们总是名列前茅，最近德国一家消费机构调查德国人对其他民族的“刻板印象”，其中就有“丹麦人是‘最幸福的欧洲人’”。那么，北欧国民幸福的秘诀是什么呢？须知，幸福是难以量化的主观感受，“北欧人最幸福论”又有多少科学依据，该结论背后反映了哪些问题？《环球时报》记者就此进行了调查采访。
“我们可能只需担心被入侵时军队没有抵抗力”
听身在当地的他们讲幸福感
“我认为，北欧国家民众之所以幸福感强，很大程度上要归功于北欧独特的社会经济发展模式，即通过对国民财富的再分配有效提升民众福祉。”在《环球时报》记者就“幸福”话题采访丹麦幸福研究所所长维京时，他做出这样的总结。他还补充说：“我们明白，交税是对品质生活的一项投资。”
这种“投资”的其中一部分是社会保障和福利。旅居芬兰多年的华人张莉告诉《环球时报》记者，芬兰医疗免费，养老金、失业金充足，从小学到大学的教育都免费，学生还可以拿到用餐、交通等诸多补贴。这些福利不仅本地人可以享受，纳税的移民也可以。“一整套完整的社会保障体系看得见、摸得着，让人们很有安全感。”
“投资”的另外一部分是稳定的社会秩序和较低的暴力犯罪率。挪威记者布雍对《环球时报》说：“子女去上学时，我不需要像美国父母那样担心校园枪击案；当孩子们参加派对夜归时，我不需要像某些国家的父母那样担心孩子在路上遭到性侵。”“芬兰的犯罪率很低，几年前的一项调查显示，芬兰人最信赖的便是警察”，芬兰华商总会会长杨二林对记者说。
北欧人重要的“幸福来源”还包括平等、公平的社会价值观。杨二林说，芬兰的职业差别与歧视非常小，无论是售货员、医生，还是水暖工、律师，社会地位都得到充分肯定与尊重。这里的贫富差距不是很大，中产阶层是社会主体。另外，政府部门也十分廉洁。
能形成这种平等的社会价值观的重要原因之一，是芬兰的教育制度。杨二林说：“这里不是精英教育，而是全民教育，没有什么旨在培养尖子生的重点学校，而是力争把每个孩子都培养成对社会有用的人。”
“高税收支撑的北欧模式下，政府有能力为国民提供更多公共产品，尽力消除社会不平等，缩小基尼系数，为弱势群体提供更多帮助，降低犯罪率。”挪威记者布雍这样概括。
当然，北欧的幸福离不开经济实力。以芬兰为例，该国居民人均月收入达3300欧元。稳健的经济背后是北欧的资源禀赋及所处的发展阶段：挪威多峡湾，水电资源丰富；芬兰森林遍布，农林资源雄厚；瑞典、丹麦早早实现了产业升级，高新技术产业发达。
不过，幸福不是“被动”地享受政府与社会提供的完善的公共产品。“政府做了大量工作来提高幸福指数，挪威人也在积极主动追求自己的幸福。”挪威心理专家维特森说，他的家乡地处高纬度地区，每年有6个月时间下雪，冬天大部分时间是黑夜，当地人积极通过冰雪运动来消解气候带来的消极情绪。
张莉告诉《环球时报》记者，芬兰人十分讲究工作与生活的平衡。大家假期很长，平均每人有5周年假。即使节假日可以拿双倍或三倍工资，芬兰人也不愿意加班。曾有一个调查显示，芬兰人陪伴家人的时间位居全世界最长之列。另一方面，企业雇主对这种工作与生活平衡的理念也很支持。“或许是因为这种生活状态，芬兰人没有太大压力，心态也很平和。”
《环球时报》记者在采访过程中发现，北欧人普遍对生活乐观，一名挪威记者开玩笑说：“我们可能只需担心被入侵时军队没有抵抗力吧。”
气候带来各种苦恼也催生“幸福文化”
北欧人有一套自己的“幸福哲学”
今年芬兰第一，去年挪威第一，前年丹麦第一……在世界幸福指数排行榜上，北欧国家一直表现“强势”。有人形容那里是“天堂”，但“天堂”也曾堕入“地狱”——很多人还记得，7年前的夏天，一名“独狼”枪手造成77人死亡，举世震惊。当时有媒体称，凶手布雷维克出生在世界上最美好、最富裕的国家，完全有理由成为一个幸福的人……
如果说这起惨案是特例，其背景是与日俱增的种族主义、歧视新移民、反犹主义等暗流，其他难言的苦衷也不少，因为“最幸福”的北欧同样面临诸多社会问题，这些问题与地理位置、气候等因素有着说不清、道不明的关系。
比如酗酒。杨二林对《环球时报》记者说，芬兰社会这个问题很突出，“尤其是在漫长的冬季，酗酒十分容易造成家庭不和谐，甚至产生家暴”。
德国《Heise》杂志的一篇报道也提到，芬兰人不太喜欢表达情绪或感受，男人常常表现得很沉默，宁可沉迷酒精中。报道还称，那里的离婚率达到50%左右。另外，芬兰550万人中有50万人受孤独症影响，“不止芬兰，斯堪的纳维亚人的自杀率和抑郁比例整体很高，北欧目前正开发更多的抗抑郁药”。
挪威著名脱口秀节目演员丹尼尔·西蒙森曾对英国媒体讲述过挪威人的社交焦虑症。“我们似乎缺乏‘培训’，比如无法像希腊人一样在唱情歌时相互看着对方的眼睛”，西蒙森说，这可能跟天气有关，毕竟挪威天寒雨多，当地人每年只有几个月时间外出与他人相聚，其他时间“似乎都像熊一样冬眠”。正因为此，西蒙森对自己是“世界上最幸福的人”表示怀疑，他觉得，“希腊人、美国人和拉美人总是给人以更幸福的印象”。
“‘幸福’并非北欧人唯一的特别之处”，美国经济教育基金会今年2月刊文称，儿童贫困、贫困风险、社会排外等都是北欧排名很高的领域，“他们拥有一根神奇的魔杖吗？”文章认为，那些将斯堪的纳维亚理想化的人没有提到一个至关重要的问题：文化影响。
以丹麦为例，可以说，丹麦人“以不快乐为耻”。丹麦报纸编辑安妮·克努德森就该国在幸福调查中的结果表示：“如果你问我现在怎么样，然后我开始告诉你我感觉有多糟糕，那么这有可能迫使你为此做些事来安慰我……因此，这是人们说‘一切安好’甚至‘好极了’的主要原因之一。”
丹麦人和挪威人甚至有一套“幸福哲学”，这可从两个词说起。第一个是丹麦词语“Hygge”，它代表舒适感、归属感、放松。维京跟《环球时报》记者分享了他最“Hygge”的一个片段：“经过漫长的徒步后，大家都有些疲倦。在一个老旧的木屋里，我们烧起壁炉，围坐在一起。水壶在火炉上咕嘟咕嘟，柴火在壁炉里噼啪噼啪。我们身心放松地享受这份安宁，直到一个朋友打破沉寂：‘还有比这更Hygge的吗？’另一个姑娘说：‘当然没有，不过如果此时外面来场大风雪，说不定更Hygge’。”
“Hygge”在挪威语中的“孪生姐妹”叫“Koselig”。挪威冬夜漫长，将家里打造得“Koselig”几乎是每个家庭的追求。用西蒙森的话说，就是住在温暖的房子里，买些糖果，把自己裹在羊毛毯子里看热播电视节目……“我们将生活中的许多时间用于躺在沙发上”。
白拿福利者越来越多，一些富人向外移民——
“没有高税收，一切都是空中楼阁”
“北欧人真那么幸福？”每当《世界幸福报告》出炉，一些媒体和机构就会发出这样的疑问。英国广播公司（BBC）称，世界幸福报告的排名完全基于人们的主观感受。该排行榜问每一个国家的人他们感到有多幸福，其中并无坚实的科学依据。这个问题如同想象有一架阶梯，每级台阶都标有数字，最高的台阶代表最美好的生活。此时，你认为自己站在哪级台阶上？然后报告作者尝试分析其他数据，例如预期寿命和经济因素等以判断每种因素对幸福产生多大作用。
《近乎完美之人：斯堪的纳维亚乌托邦神话的背后》一书的作者迈克尔·布斯，曾与制作“幸福榜单”的幕后人士交谈过，他说，那些人私下里坦言，榜单内容其实与“满意”和“满足”有关，他们只是使用“幸福”一词抢占新闻大标题吸引眼球。实际上，北欧人普遍期望值较低，容易知足。“多年来，我问许多丹麦人对这些幸福调查的看法，但我还从未在他们中遇到过一位对此笃信不疑的人。”布斯在美国《大西洋月刊》上撰文称。
更重要的是，在丹麦幸福研究所所长维京看来，幸福生活“没有高税收的支持，一切都是空中楼阁”。迈克尔·布斯在接受美国媒体采访时说，丹麦的税率可以说是全世界最高，最高档的收入所得税超过50%，除此之外还有其他各种税赋。“大部分人认为，如果将所有税费考虑在内，你的3/4收入将进入国库。如果你想买一辆小汽车，汽车税高达180%。另外，增值税是25%，还有更高的能源税……你能得到免费教育、非常便宜的儿童学前照顾、功能良好的公共交通、免费医疗……——这些都是美国人梦寐以求的——但有个大问题：你在缴纳世界上最高的税，但教育体系是世界上最好的吗？医院是最好的吗？不，并不是这么回事。”
由于税收太高，诸如H&M等北欧企业纷纷把公司开到其他国家来避税。生活在丹麦的华人企业家李先生对《环球时报》记者说，北欧的“高税收”模式对穷人来说是好事儿，但会引起辛勤工作者的不满。尤其是在现在，白拿福利的人越来越多，当地一些富人开始移民到其他国家。
高税收、高福利体制也压得北欧国家政府有些喘不过气。“2008年欧洲经济下滑后，芬兰的福利体制已处于比较脆弱的状态，主要靠借钱来维持高福利，因此社保体制改革成为芬兰政府亟待解决的艰巨挑战，并成为引发芬兰全社会激烈讨论的一个问题。”杨二林说。
2016年，芬兰政府曾宣布，将进行“全民基本收入计划”试验，向每位公民发放560欧元的“月工资”，取消失业金、住房补贴等福利补贴。随着计划推行，全民工资有可能提高到800欧元。德国N24电视台说，若芬兰550万人口每人每月获得800欧元基本收入，芬兰政府的财政预算将是400多亿欧元。2014年，芬兰的社会福利支出高达660亿欧元。显然，政府在想尽办法节省开支。
BBC曾评论称，没有人确切知道北欧人感到“幸福”的关键原因，其他国家的人不妨认为那可能与文化、基因有关，或者只是一些人制造的无聊结论。看待“最幸福的北欧人”，这句话或许值得思考。（环球网）
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