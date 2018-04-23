中国计划2030年试飞“空天飞机” 可从机场水平起飞

日媒称，中国航天科工集团加快了在商业航天领域的步伐。该集团是中国国有企业，负责制造导弹等防务产品。董事长高红卫在接受采访时透露，集团将努力研制可在太空与地面之间多次往返的中国版航天飞机，目标是2030年进行飞行试验。该集团还将利用低轨道卫星构筑大容量通信网络。
据《日本经济新闻》4月18日报道，中国航天科工集团与制造飞机的中国航空工业集团、制造火箭的中国航天科技集团一道拉动着中国航空航天产业的发展。高红卫在接受采访时强调，随着太空技术的发展，太空开发在多个领域进入了商业化阶段。
报道称，中国航天科工集团着力发展五大商业航天工程，其中一个工程是开发中国版航天飞机“空天飞机”的“腾云工程”。按照设想，“空天飞机”可用于投放卫星、太空旅行和空间站货物补给等。
报道称，美国的航天飞机是与火箭一起垂直发射。与之不同，中国开发的“空天飞机”可以像飞机一样在地面机场水平起飞。据中国媒体报道，“空天飞机”的结构是，具有机翼的两个机体重叠飞行，下面的大机体将上面的小机体运送至距地面30公里～40公里的高空之后回到地面，小机体到达太空进行活动，最终回到地面。
报道称，上下两个机体都可以重复利用，有利于提高成本竞争力。现在集团正朝着开发引擎和机体的方向推进技术研究。有关人士透露，首先要开发出功能不逊于X-37B太空飞机的“空天飞机”，X-37B是美国空军使用的与航天飞机类似的无人航天器。
报道称，其他四个工程涉及构筑通信网络。“飞云工程”是利用无人机构建空中局域网；“快云工程”是利用浮空器构建临近空间局域网；“行云工程”是利用低轨卫星构筑网络；“虹云工程”是提供宽带互联接入服务。
报道指出，利用无人机和卫星在难以建设通信基础设施的地方构筑网络，有利于气象观测和掌握灾情。该集团计划，到2025年发射156枚用于提供宽带互联接入服务的卫星。
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