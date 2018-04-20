脸书修改条款避欧盟新隐私条例 15亿用户或受影响

综合报道，美国社交网站“脸书”（Facebook）公司泄露用户数据事件余波未了，近日又被曝正在修改服务条款，以避开欧盟私隐新条例，预计有15亿用户的数据将不再受较严格的欧盟条例所监管。
5月25日，欧盟新私隐条例《一般数据保护规则》（GDPR）将生效，条例规定若企业未经用户同意就搜集数据，监管机构有权向企业罚款，最高可达相关企业全球收入的4%。
据悉，至去年12月，“脸书”在美国和加拿大有2.39亿用户，在欧洲有3.7亿用户，其他地区有15.2亿用户。
2008年，“脸书”在爱尔兰成立子公司，利用当地的低税率处理部分来自北美之外广告商的营收。爱尔兰的子公司也将受到欧盟新法约束。目前，“脸书”在美国和加拿大以外的用户，是与爱尔兰的子公司公司签下使用服务同意书。
为回避数以十亿美元的潜在罚款，“脸书”计划只让欧洲用户与爱尔兰公司签署使用服务同意书，非洲、亚洲、澳大利亚及拉丁美洲的15亿用户将不被涵盖在欧盟的新条例中。
4月初，“脸书”创办人扎克伯格称，在“精神上”支持《一般数据保护规则》法例，但考虑到全球监管标准不一，不会承诺将欧盟法规推行到公司所有地区。“脸书”称，此次改动服务条款对用户影响不大，欧盟用户享有的私隐控制和设定也会应用于其他地区。
但据伦敦大学科技政策研究员维尔表示，相关用户数据将改为受宽松的美国法律规管，“脸书”在私隐争议上获得更大操控空间，例如欧盟法律将用户浏览记录视为个人资料，但在美国则未受相应保护。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost