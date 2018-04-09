日本首支水陆两栖部队成立 外媒:着眼夺岛 欲“威慑”中国

日媒称，日本陆上自卫队7日在长崎县佐世保市的相浦驻地，举行新设的离岛防卫专门部队“水陆机动团”成立仪式。
据日本共同社东京4月7日报道，在围绕钓鱼岛紧张局势加剧的背景下，日方意在强化西南诸岛的防卫能力。这是首个正式运用于水陆两用作战的部队，于3月下旬组建。
报道称，队员等约1500人参加了成立仪式，防卫副大臣山本朋广将队旗授予水陆机动团团长青木伸一。山本代读了防卫相小野寺五典的训示，强调了离岛防卫的重要性，同时提及陆自伊拉克派遣部队日报隐瞒问题称“很有危机感，希望贯彻基本工作”。
报道称，水陆机动团约为2100人规模。运用两栖装甲车“AAV-7”及计划从2018年度向陆自引进的运输机“鱼鹰”等，若离岛被占领，将进行登陆和夺岛作战。仪式结束后，（水陆机动团）向媒体展示了驻冲绳美海军陆战队也参加的夺回离岛训练，进行了从直升机沿绳索空降等训练。
据防卫省相关人士透露，小野寺原计划出席仪式，但由于专注于应对日报隐瞒问题而取消了行程。
报道还称，“鱼鹰”起初计划陆续部署于佐贺机场（位于佐贺市），但与当地的协调进展不畅。政府正探讨临时部署于千叶县木更津市的驻地。
另据路透社4月7日报道，日本二战后的首支“海军陆战队”7日投入现役，训练这支力量的目的是反击占领位于东中国海边缘的“日本岛屿”的入侵者。东京担心，这些岛屿容易受到中国的袭击。
报道称，在日本九州岛佐世保附近一座军事基地举行的仪式上，大约1500名两栖快速部署旅成员身着迷彩服，在室外刮风的严寒天气中列队站立。
日本一名防卫副大臣在讲话中说：“鉴于日本周边防卫和安全形势日益艰难，保卫我们的岛屿已经成为一个关键要求。”
这支军事力量进行了一场持续20分钟的公开演练，模拟从入侵者手中重新夺回一座偏远岛屿。
日本成立两栖快速部署旅的举动充满争议，因为两栖力量可以投送军力，而且据批评人士称，还可以用来威胁日本周边国家。在二战后的宪法中，日本放弃了发动战争的权利。
报道称，两栖快速部署旅是日本日益壮大的海上力量的最新组成部分，这支力量包括直升机航母、两栖舰艇、“鱼鹰”运输机以及两栖突击车，旨在威慑正争取更轻松地进入西太平洋的中国。
报道分析称，兵力达2100人的两栖快速部署旅投入现役，使日本距建立类似于美国海军陆战队远征队的军事力量更近一步。美国海军陆战队远征队能够在远离基地的情况下计划和执行作战任务。
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