美国男子用爽身粉30年患癌症 获赔3000万美元

据外媒报道，美国一名因使用强生公司滑石爽身粉30多年而患上癌症的男子，日前被陪审团裁定获得3000万美元补偿费，他的妻子也得到700万美元赔偿。
报道称，在银行界工作的史蒂芬•兰佐（Stephen Lanzo）说，他30多年来使用婴儿滑石爽身粉，但吸入的粉末导致他患上影响肺部功能的癌症间皮瘤。某些天然滑石矿中可能有共生的石棉矿物，而石棉已被国际公认为致癌物。强生公司表示，该公司生产的滑石粉中没有石棉。
石棉危害自上世纪七十年代以来经常被告到法院，但美国加州一个陪审团去年11月做出有利于强生公司的裁决，强生公司的总部在新泽西州，兰佐的指控是新泽西州第一个进入审案的控案。新州密德萨斯郡法院的陪审团裁决，强生公司对吸入的滑石粉负有70%的责任，滑石粉生产商担责30%，因此判给兰佐的续弦妻子赔偿700万美元，赔偿兰佐3000万美元。
兰佐的律师指控强生公司自上世纪六十年代以来，就向消费者隐瞒滑石粉中的石棉成分对人体健康的危害。但强生公司表示，该公司做了大量试验，显示滑石粉没有被石棉污染，公司发言人对陪审团的裁决感到失望，公司保留进一步发表意见的权利。
滑石粉生产商也对陪审团的裁决表示失望，但认为滑石粉不会导致兰佐罹患的癌症，使他生病的石棉可能是幼时接触染上的，陪审团的裁决不符合近期公布的研究结果，开采和加工滑石粉逾50年的工人，都没有患上间皮瘤的癌症。
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