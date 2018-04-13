欧盟启动风投计划培育“独角兽”企业

英媒称，欧盟10日启动一项风险投资“母基金”，旨在推动对创新型初创企业的投资，并缩小欧洲跟美国和中国在把小公司转变为拥有巨额市场估值的“独角兽”企业方面的差距。
据路透社布鲁塞尔4月10日报道，由于过度依赖厌恶风险的银行以及一个较为疲弱的投资基金市场，拥有28个成员国的欧盟长期以来在支持前途美好的初创企业方面一直落后于国际竞争对手。
报道称，2016年欧盟的风险资本投资共计65亿欧元，仅仅相当于同年在美国的近400亿欧元风险投资的一小部分。这一差距在一定程度上可以解释为什么成功的“独角兽”企业——例如提供叫车服务的优步公司和提供住宿预订服务的爱彼迎——发迹于美国而非欧盟。
据报道，为了吸引更多投资者，欧盟现在已经同意实施一项新计划，该计划旨在把风险投资总额增加一倍——在以4.1亿欧元公共资金作为初始投资的基础上，再筹资65亿欧元。此举得到了欧洲风险资本和私募股权行业协会“投资欧洲”组织的欢迎。该组织称之为“在推动创新投资方面向前迈出的一大步”。
报道称，欧盟官员已选择了6家私营投资基金，以便筹措多达21亿欧元资金，把资金规模增加至最初的公共投资金额的5倍。这些私营基金承诺把筹集到的资金投向规模小一些的风险投资基金。通过这样的操作，欧盟委员会期望它们可以通过吸引私营和公共投资者，产生总额达65亿欧元的额外投资。
报道称，这项计划效仿了欧洲一个规模更大的投资计划所采用的策略。根据欧盟的数据，那个计划以最初确认的335亿欧元欧盟公共资金起步，在大约3年时间内推动了总额高达2740亿欧元的投资。
路透社认为，这项新的风险资本计划也旨在扩大欧洲风投基金的资金规模。欧盟委员会的数据显示，欧洲风投基金的平均筹资额为5600万欧元，是美国风投基金平均筹资额的1/3。欧洲风投基金较小的资金规模常常妨碍了大型投资者（如保险公司和养老基金）对它们进行投资。
其结果是，新兴企业在欧洲没有那么多金融资源可以利用，从而也没有那么多的扩张机会。欧盟委员会副主席于尔基·卡泰宁说：“在风险资本行业，规模是至关重要的。”
报道称，通过做大基金规模，欧盟希望增加拥有“独角兽”地位（即市场估值达10亿美元以上）的初创企业的数量。欧盟数据显示，截至2017年底欧盟境内仅有26家这样的企业，而美国和中国分别拥有109家和59家。
据报道，资金支持将主要针对从事信息和通信技术、能源效率、生命科学及医学技术等行业的公司。为了减少投资的碎片化以及建立一个真正没有边界的风险资本市场，欧盟希望只有业务范围涵盖至少4个欧盟成员国的项目才有资格获得这项新风险资本计划的投资。
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