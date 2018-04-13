俄专家：美制造“可控混乱”战略在全球煽风点火

俄罗斯《独立报》4月10日刊登俄罗斯军事科学院通讯院士亚历山大·巴尔托什题为《美国制造“可控混乱”》的文章称，美国不愿在新力量中心形成的环境下丧失全球霸权，试图利用全球性的不稳定削弱战略竞争对手。再加上煽动混合战争和颜色革命时使用的“可控混乱”策略，有助于制造破坏现行国际秩序基础的全球临界状态。
文章称，“可控混乱”在一系列领域是最有效的策略，例如在以国家军事安全为重心的行政和国家（政治）管理领域。在社会经济领域，金融、能源和国际运输体系是易受“可控混乱”影响的敏感因素。伊斯兰激进主义、好战的民族主义等被视为扰乱国际能源和运输领域的强大反系统力量。利用受控于西方的国际货币-金融机构，拉拢北约和欧盟盟友实施有针对性的制裁，这些都是制造金融领域混乱的途径。
文章称，全球化进程和信息-通信革命的矛盾性为“可控混乱”构想的实际应用赋予了新动力。上述矛盾性来源于国际安全体系的严重缺陷，首先就是联合国和欧安组织地位下滑。面对一系列问题和矛盾的激增，全球化的“自发力量”正在失控，催生国际关系的混乱。
文章称，美国认为混乱是“可控”的，并将其视为在当今世界打着民主化旗号推进本国国家利益的新工具。包括俄罗斯在内的许多其他国家将这一过程视为可能导致全球灾难的全人类厄运。
文章称，“可控混乱”理论的提出者之一史蒂文·曼曾在1998年阐明了美国利用混乱为本国谋利的战略：“我想表达一个愿望：我们应当接受加剧混乱和利用混乱的可能性，如果它符合我们国家利益的话，例如摧毁伊拉克的军事机器和萨达姆政权。我们的国家利益比国际稳定更重要。实际上，无论我们是否意识到这一点，当我们在其他国家推进民主、市场改革和发展私营媒体时，我们已经在采取加剧混乱的措施。”
文章称，华盛顿落实自身地缘政治目标的意图与现有的国际规则相悖，是激化混乱和加速全球不稳定状态的催化剂，其最终结果难以预测。
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