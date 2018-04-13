美拟用大萧条时期方案救助农民 有议员警告此举不明智

美媒称，两名知情人士表示，美国总统唐纳德·特朗普正在考虑采取大萧条时期方案，以帮助在美中贸易争端中受到伤害的美国农民。
据美国《华盛顿邮报》网站4月11日报道，特朗普的助手正在研究通过农产品信贷公司（CCC）为农民提供金融支持。该公司创建于1933年，隶属于农业部。
报道称，尽管白宫正在考虑采取这种方式保护农民免受中国对美国农产品征税的影响，但一些共和党议员已经告知政府此举只是徒劳。他们表示，该方案无法提供农民所需的救助金，而且这么做会进一步加剧美中贸易紧张关系。
据报道，CCC可从财政部借来高达300亿美元提供给农场团体。如果美国农民发现来自中国的订单因为美中两国对进口商品加征关税而大降，那么白宫打算为美国农业设立一个救助方案。
目前尚无最终决定。白宫和农业部不会对CCC方案发表评论，此方案目前还处于保密阶段。
据报道，一些议员告诉白宫不要这么做。他们仍在劝说特朗普不要跟中国打贸易战。中国已表示要对美国农产品征税。
参议院农业、营养和林业委员会负责人帕特·罗伯茨说：“CCC是用于应急项目的。我知道以前它就被误用过。”
他说，他已经告诉白宫，最佳方案是确保农民拥有可以卖出产品的市场，而不是出钱鼓励把产品摆在那里。
参议员乔妮·厄恩斯特也对政府此举发出警告，并称任何改变都应当确保农民维持高产，而非提供人为补贴。
她说：“农民愿意多产，他们希望产品进入新兴市场。”
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