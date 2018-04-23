查尔斯王子太苛刻？英媒：他若继位 很多人会被炒

英王室内部消息人士透露，查尔斯王子在工作中“很难相处”，据称，这位69岁的英国王位第一顺位继承人平日里“较为严苛”，受欢迎程度也远不及其母亲伊丽莎白二世女王。
《每日邮报》、《每日快报》等英国媒体报道称，王室消息人士透露，尽管查尔斯王子平日里工作很努力，但却“很难相处”，他的管理风格是绝不妥协，“他的命令你必须执行”。
王室消息人士还称，“查尔斯王子不喜欢王室的一些工作人员。他当上国王的时候，将会有不少人会被解雇。”
据悉，这并已不是查尔斯王子第一次被指“难以相处”。英国知名作家汤姆⋅鲍尔(Tom Bower)就曾指出，由于查尔斯不喜欢杀虫剂，因此他要求工作人员在帮他打理花园时去捡鼻涕虫，这令工作人员难以接受。
一项民意调查显示，查尔斯王子远没有母亲伊丽莎白二世女王受民众欢迎，只有三分之一的英国人认为查尔斯对王室有利。消息人士表示，查尔斯本人对此也是知情的。英国民众对这位69岁的王位继承人的看法是否会有好转，目前尚不清楚。
据海外网早前报道，英国女王19日在伦敦举行的英联邦政府首脑会议上，正式向英联邦各国领导人举荐自己的儿子查尔斯王子继任英联邦元首。英国天空新闻20日援引消息人士的话称，查尔斯王子已被批准接任下一任英联邦元首。
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