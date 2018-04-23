美媒：若朝鲜仅冻结核导试验 特朗普不会放松制裁

20日，朝鲜最高领导人宣布停止核试验和导弹试射，为试图解决朝核危机的各方打了一针强心剂。
不过，继第一时间称赞朝鲜的决策是“大进步”之后，美国总统特朗普又释放出谨慎行事的信号，称解决朝鲜问题“还有很长的路要走”。
同时，有美国政府官员透露，只有在朝鲜彻底废除核项目之后，美国才会做出实质性的解除制裁。
据《华尔街日报》22日报道，有美国政府官员表示，特朗普将在与金正恩会晤期间敦促其尽快拆除核武库。如果朝鲜仅仅是冻结核武器和导弹试验，美国不会给予实质性的解除制裁。
报道称，这次峰会的两个主要议题密切相关，即平壤拆除核武库、美国解除制裁的时间表。
“总统说他不愿意重复过去的错误，那就意味着，除非朝鲜彻底废除核项目，否则美国不会做出实质性的让步，比如解除制裁。”该政府官员22日表示。
他还说，如果朝鲜愿意拆除核武库，“什么好事都可能发生”。
这名官员说：“我认为，他们（朝鲜）想要在拆除核武库没有取得显著进展的情况下，尝到解除经济制裁的甜头，那是不现实的。”
在朝鲜20日宣布停止核试验和导弹试射之后，特朗普第一时间发推，称赞这对朝鲜和世界来说都是一个好消息，“大进步”。
不过，当时时间22日早上6点，特朗普又通过推特对两国达成最终协议的前景作出了谨慎表态。
“在朝鲜问题上，我们还有很长的路要走，事情或许会得到解决，也许不会，只有时间能证明一切。”
同时，他还对美国全国广播公司（NBC）的说辞——“特朗普政府在与朝鲜的谈判中放弃了很多东西”提出了质疑，称“我们没有放弃任何东西，朝鲜便同意弃核（对世界来说太棒了），关闭设施，不再进行核试验。”
《金融时报》认为，特朗普此番谨言慎行，表明其对朝鲜核让步的热情降温。
《华尔街日报》援引知情人士消息称，在国务卿提名人、中央情报局（CIA）局长蓬佩奥访朝期间，金正恩试图推动达成一项可能长达数年的分阶段协议，双方均作出相应的让步。
报道称，2013年在欧洲的一场会面中，朝方曾向美国官员提出弃核的三个阶段：冻结核活动、关闭核项目、拆除核武库。
不过，从目前美方的表态来看，特朗普政府在做出经济和外交让步方面小心翼翼，只会在朝鲜拆除核武库之后进行。
“冻结是很容易逆转的，”这名官员说，“要想让经济恢复，朝鲜必须自己争取”。
美国国务院前官员乔尔·威特认为，鉴于美朝双方长久以来的敌对，在采取雄心勃勃的措施前，采取阶段性措施逐步建立信任和信心是符合逻辑的。
乔治城大学教授、克林顿政府时期的对朝首席谈判代表罗伯特·加卢奇表示，很难想象所有事情都一气呵成，“这一步迈得实在太大了”。
《金融时报》援引麻省理工学院（MIT）核政策专家维平·纳兰的观点称，关闭一处核设施并不能阻止朝鲜进行大气层核试验，导弹试射仍然有可能以发射太空飞行器的幌子进行，这并没有解决朝核问题。
“他们去年11月就曾表示不需要再进行核测试了，所以，尽管许多人都希望这是一个重大进展，但我并不这么认为。”
据《金融时报》称，一位美国官员昨天坦言“我们正在评估他们的诚意”，并表示，有关特朗普和金正恩举行任何峰会的计划都仍是初步的。
对于朝鲜决定停止核导试验，我国外交部发言人陆慷表示，中方认为，朝方有关决定有助于进一步缓和半岛局势，有助于推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程。实现半岛无核化和本地区持久和平，符合半岛及本地区人民的共同利益，也是国际社会的共同期待。
他说：“我们祝愿朝鲜在发展经济，提高人民生活水平的道路上不断取得成果，支持朝方通过对话协商同有关各方解决各自关切，改善相互关系。希望有关各方相向而行，采取切实行动，为实现本地区的持久和平和共同发展作出应有努力。中方将继续为此发挥积极作用。”
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