日本外相晒“书法”引争议 网友：跟蚯蚓爬似的

最近，一张来自日本外相河野太郎推特上的配图引发了网友的激烈讨论。2日，河野太郎在推特上晒出了自己的“书法”，瞬间引爆了网友的评论。网友纷纷表示，“字太难看”、“让人羞愧”、“赶紧换掉”，不过也有人力挺，认为这是一种“变形的篆体”。
2日，河野太郎发文称，“日本外务省成立了G20峰会事务局。G20峰会将于明年（2019年）6月28日至29日在大阪召开，是日本举办的史上最大的峰会。鄙人不才，题字是我写的。”
看到河野太郎的题字，网友不淡定了，很多网友表示不能接受如此“难看”的字体：
“像蚯蚓爬的似的。”
“是前卫艺术吗？”
“河野大臣，是职务繁重累坏了吧。”
“牌匾要对人展现出亲切感，如果看一眼都不知道写的是什么，那毫无意义。”
“赝品和真迹的对比。”
也有网友要求赶紧撤掉：
“G20有汉字文化圈的国家参加吧？太让人羞愧了，赶快换掉吧。”
“从外观上看是篆体，但是拙劣就是拙劣，为何要晒给公众看？”
还有网友出招：
“日本有很多优秀的书法家，请让他们写。不然别国会用同情的眼神看日本人。”
“可以使用日本护照上的篆体。”
但也有人力挺河野太郎：
“请把这个看作普通的牌匾。如果你有兴趣爱好，请在自己家里发展。”
“这在某种程度上也挺有个性的。”
“篆体分大篆和小篆等很多字体，这是稍微变形的篆体。”
河野太郎还对此表示感谢，“谢谢关心。”
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