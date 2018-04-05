中国拟加税清单涉737系飞机 波音盘前股价暴跌6%

北京时间4月4日下午，中国商务部表示，将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。这与美方依据301调查单方认定结果，宣布将加征25%关税的原产于中国的进口商品的规模一致。
中国商务部发布的这份《对美国加征关税商品清单》最后一条（第106条）的内容是，“空载重量超过15000公斤，但不超过45000公斤的飞机及其他航空器”。这一空载重量范围覆盖了美国波音公司对中国出口的主要机型——波音737系列和737 MAX 7。
这也意味着，波音这两款飞机的未来可能成为中美贸易战的“靶子”。
据了解，此次被纳入拟加征关税范畴的飞机机型，涵盖波音737-700、737-800、737-900、737 MAX 7。
可资对比的是，国产大飞机C919和空客A320也在此空载重量范围之内，它们均为737系列的竞争机型。
民航业内专家林智杰表示，中国对美飞机加征对等关税后，会对美国飞机制造业产生较大影响，“目前中国已是全球最大的飞机销售市场，我们2017年从美国进口的飞机占波音全球产量的26%，贸易额约600亿元，其中本次涉及的737系列飞机，我国进口量占波音全球产量的三分之一左右。”
与此同时，林智杰表示，空客的飞机与波音没有显著的性能差异，产品可替代性强。此外，“我们自己的ARJ21也已投入使用，C919进入了试飞取证阶段。我们采取反制措施后，美国的波音、通用等飞机制造业厂商将受到较大影响，可能会开始新一轮裁员。”
在2016年，波音公司时任副总裁Ray Conner曾表示，来自中国的订单支持了15万个美国就业岗位。
国际投资研究机构morningstar分析师胡崧则告诉澎湃新闻记者，此次中方加征关税名单波及波音，会产生一定的心理影响。
据他介绍，一方面，空载重量在45吨以下的客机偏小型窄体机，国有三大航空央企未来飞机引进发展计划有相当一部分是宽体机；另一方面，现在国内航空时刻紧张，航空公司在窄体机方面会更期望引进一些空载量更高的机型。
不过，他也坦言，未来如果真的打起来，波音最大的竞争对手空客将受益较大，此外也可能会带动中国在大型客机零部件供应产业更快速的发展，“中国是未来世界上乘用机最重要的市场，没有之一。”
对于波音未来是否可能裁员，胡崧表示，若是波音在中国的企业，是不可能裁员的，但可能会以在美国当地企业裁员为借口向特朗普政府施压。
当地时间3月22日，特朗普发动对华贸易战的第一天，波音股价就暴跌了5%。
4月4日，中国商务部的加税清单出炉，波音公司股价在盘前一度又暴跌了6%。
据三大航空央企2017年年报披露，国航、东航、南航在2018年至2020年均有计划引进波音737系列飞机，总量达至331架。
其中，国航在2018年至2020年分别计划年引进波音737系列飞机25架、31架和31架，占未来3年（包括2018年）引进波音机型总量的95.6%，占未来3年（包括2018年）引进全部机型总量的51.2%。
东航在2018年至2020年分别计划年引进波音737系列飞机37架、26架和24架，占未来3年（包括2018年）引进波音机型总量的87%，占未来3年（包括2018年）引进全部机型总量的45.8%。
南航在2018年至2020年分别计划年引进波音737系列飞机61架、45架和51架，占未来3年（包括2018年）引进波音机型总量的84.0%，占未来3年（包括2018年）引进全部机型总量的50.8%。
根据海关总署1998年发布的《海关总署关于飞机及其零部件税则归类和进口税率调整后租赁飞机适用税率问题的通知》（1998年8月12日署税〔1998〕472号），目前中国现行对空载重量超过15000公斤、但不超过45000公斤的飞机实行5%的进口税率；空载重量超过45000公斤以上的飞机，实行3%的关税税率。
据澎湃新闻此前不完全统计，截至3月24日，波音在华订单数已达约1720架，其中还未交付的订单数达约331架。
而波音在中国的市场拓展已较为深入。
就在2017年11月，美国贸易代表团访华期间，波音与中国航空器材集团公司（下简称“中国航材”）在北京签署了一笔价值370亿美元的大订单，采购的波音飞机数量达300架。
此外，波音也已在中国设厂。2017年9月26日，波音与中国商用飞机有限责任公司合资的舟山波音完工中心有限公司和波音·商飞联合项目中心在舟山正式签约揭牌。值得注意的是，这一合资项目是波音在美国之外首次建立飞机完工中心。
目前，中国运营的一半商用客机来自波音。去年，波音在中国销售额接近120亿美元，在其总营收中所占比重达到近13%。
据澎湃新闻此前报道，2017年9月6日，波音在北京曾发布针对中国市场的最新《当前市场展望》报告，预测未来20年中国将需要7240架新飞机，总价值达1.1万亿美元。
当时，波音民机集团市场营销副总裁兰迪·廷塞斯（Randy Tinseth）表示，中国机队规模的增长速度远高于世界平均水平，并且未来20年，全球近20%的新飞机需求将来自于中国的航空公司。
据波音2018年1月发布的最新数据，2017年波音交付中国202架民用飞机，再创新纪录。值得注意的是，2017年波音飞机全球交付量为763架，其中交付中国的数量占比超过四分之一达26%。
对于中方今日（4月4日）对美加征关税清单的发布，目前波音方面对澎湃新闻表示不予置评。
而此次清单的发布也应验了此前CNN的一则报道。
3月23日，CNN曾报道称，“如果与中国发生贸易战，首当其冲的将是波音公司，其在贸易战的地位最为脆弱。”CNN称，因为波音公司是美国最大的出口商，而且中国是该公司最关键的市场。
CNN还引述美国航空业咨询公司蒂尔集团分析师理查德·阿布拉菲亚的话称，“波音是美国制造业的象征，因此也最容易成为被报复的对象。”
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