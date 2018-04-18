印度欲接盘中国大豆进口需求 借商贸实现关系正常化

印度《第一邮报》网站4月16日刊发题为《随着印中贸易和商业关系走近，新德里必须在北京和华盛顿之间维持战略平衡》的文章称，今年3月，特朗普政府决定对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。过了不到一个月，特朗普计划对中国1300种商品征收25%的关税以解决美中之间巨大的贸易不平衡。一石激起千层浪。北京随即展开反击。不甘示弱的特朗普威胁再对1000亿美元的中国商品加征关税。
文章称，特朗普的举动触发了连锁反应，并可能带来各种可预期和不可预期的后果，有些会影响印度与美国正在快速发展的战略关系。目前的情况对于新德里而言十分棘手。印度必须处理好平衡，一方面推动与中国关系正常化，另一方面重心倾向美国，同时又保持自己的立场抵制美国和欧洲刮起的保护主义风潮。白宫决心设置贸易障碍的做法既是挑战又存在机会，需要印度扮演好平衡角色。
文章称，这些相互矛盾的形势发展迫使新德里采取一系列举动，其中恢复今年的中印战略经济对话就是一个开端。
在此次高层次双边对话期间，两国承诺扩大经贸关系。在北京威胁对美国大豆加征报复性关税后，印度提出可以满足中国国内对大豆和糖的需求。中国是世界最大的大豆进口国。
文章称，据印度报业托拉斯报道，印度国家转型委员会副主席拉吉夫·库马尔在日前举行的中印战略经济对话上对中方官员说：“你们进口了大量农产品，价值超过200亿美元。我注意到你们计划对来自美国艾奥瓦州和俄亥俄州的农产品征收一些关税。如果我们的农产品达到质量要求，也许印度可以取代美国向中国出口大豆和糖。”
据报道，库马尔还提出其他一些建议，旨在让“印度制造”计划与“中国制造2025”协同发展。他邀请中国企业更多地参与印度的低成本住宅建设项目——这是印度总理莫迪亲推的项目，计划到2022年让所有印度人住有所居。他还邀请中国投资印度纺织、制革、食品加工、电子器件和制药等领域。
文章称，中印接触的动力显而易见。两国都期待利用贸易和商业活动作为管控战略分歧的支点，实现关系正常化。
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