科学家：自闭症或因继承父亲基因突变 非承自母亲

《科学》杂志官网近日消息称，一项探索非编码DNA的新研究发现，调节基因活性区域的改变也可能导致自闭症，令人惊讶的是，这些变化倾向于从非自闭症的父亲那里继承而来。
过去十年中，研究人员已经发现了数百种可能影响大脑发育，从而增加自闭症风险的基因变异，但这些变异主要来自直接编码蛋白质的DNA中。此外，科学家一直试图在患者个体基因组中发现如何自发产生突变，而非从父母中寻找遗传突变。
论文作者、加利福尼亚大学遗传学家乔纳森·赛博特说：“基因组中只有2%由蛋白质编码基因组成，那些被称为‘垃圾’DNA的非编码部分，迄今在自闭症研究中一直被忽视。”
赛博特团队对能调节基因表达的非编码DNA部分特别感兴趣，他们研究了来自829个家庭的全基因组序列，包括自闭症个体、其没有患自闭症的兄弟姐妹和他们的父母。
评估个体非编码区DNA碱基变化带来的影响非常困难，因此，研究团队选择了所谓的大序列DNA结构变体作为考察对象。每个人在其基因组中仅有数千个结构变异，这样就缩小了分析范围，仅需要检查一小部分基因结构变体即可。
他们查找了一般人群变异少于预期的区域，包括在脑发育过程中负责调节基因活性并启动基因转录的位点，然后，通过检查父母对自闭症和非自闭症儿童的影响模式，检查这些区域的结构变体是否与自闭症有关。
研究人员发现，父亲传递了超过50%的变体，这表明自闭症儿童可能遗传了父亲而不是母亲的风险变异。为验证这个结果，赛博特团队随后测试了另外1771个家庭的样本，再次验证了上述结论。
对此，斯波坎华盛顿州立大学的神经科学家和计算生物学家露西卡·佩西欧托认为：“这是一篇非常好的文章，虽然有挑战性，但让我们思考自闭症遗传学的不同成因，这是对该领域的巨大贡献。”（澎湃新闻）
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