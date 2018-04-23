马云：不掌握核心技术就是在别人的院子里种菜

4月22日至24日，首届数字中国建设峰会在福州召开。阿里巴巴董事局主席马云在今日的主旨发言中表示，互联网是一种生产关系，有了计算能力，有了数据，有了人类的创新，人类社会将会发生天翻地覆的变化。未来30年，数据将成为生产资料，计算会成为生产力。
马云认为，当前是这次技术革命的关键期、决胜之时。全社会要对互联网公司互联网技术和整个互联网的发展有更加深刻的认识，第一次和第二次工业革命释放了体力，第三次工业革命释放了脑力。“第一次工业革命欧洲抓住了机遇，第二次工业革命美国抓住了机遇，第三次工业革命亚洲应该抓住机遇，这是我们亚洲，也是中国的机遇。”
前20年技术变革，后30年应用变革。马云称，“我们现在面临30年来互联网技术深入到传统行业方方面面的巨大的变革，现在是关键时期，也是决胜时期，我们今天所做的任何决定，制定的任何政策不仅仅影响今天，也是影响到未来30年，甚至更加长久。未来30年，数据将成为生产资料，计算会成为生产力。”互联网是一种生产关系，有了计算能力、数据、人类的创新，社会将会发生天翻地覆的变化。
马云表示，“如果不掌握核心技术，就是在别人的墙基上砌房子，在别人的院子里面种菜。我认为真正的大企业不是看市值有多大，而是担当有多大，格局有多大，不是看市场份额有多大，而是看是否掌握了核心和关键的技术！市场份额牛不叫牛，核心技术牛才是真正的牛！在社会发展人类进步的关键技术核心技术上突破，是大企业当仁不让的责任！”
未来，技术领域的创新是一场没有硝烟的战争。中国需要一大批能够担当大任的企业，能够将数据和技术引向应该走的方向，能够在关键技术、关键领域，解决未来问题，人类的发展问题和国际技术竞争中担当重责。
此外，随着大数据的不断发展，马云认为，中国需要一部数字经济法。他说，进入IoT时代，万物互联将会带来数据爆炸，今天全世界都在担心数据时代的带来的挑战和危机，但是今天的数据和未来相比只是沧海一粟。在这样的未来面前，中国当前需要一部数字经济法，这部数字经济法不仅仅是监管法，而应该是一部发展法，一部未来法，一部全球法，应着眼于事业发展，面向未来，是一部有全球的眼光和担当的法。
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