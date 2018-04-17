法国一16世纪金匣子被盗 曾因装有法国王后心脏而闻名

英媒称，上周末，盗贼破窗潜入法国西部城市南特的多布雷博物馆。尽管触发了警报，但他们还是带着那只装着布列塔尼安妮之心的6英寸椭圆形盒子逃脱了。
据英国《每日电讯报》网站4月15日报道，1789年法国大革命之后，它差一点儿被弃入熔炉，所幸有人及时救下来。这只16世纪的金匣子里装的是唯一一位两次成为法国王后的女人——布列塔尼安妮的心脏。不过，最终它还是难逃厄运——它被盗了。
报道称，列塔尼安妮曾短暂地与威尔士亲王订婚，这一极具历史价值的物件失窃已引发众怒。
上周末，盗贼破窗潜入法国西部城市南特的多布雷博物馆。尽管触发了警报，但他们还是带着那只6英寸的椭圆形盒子逃脱了。
博物馆所在的大西洋岸卢瓦尔省的省委员会主席菲利普·格罗瓦莱说：“窃贼袭击了我们共同继承的遗产，他们偷走了一件价值不可估量的物品。与其说它具有象征意义，不如说这个装着布列塔尼安妮之心的盒子属于我们的历史。”
格罗瓦莱说，这起盗窃案尤其令人愤怒。这只圣物盒是在法国大革命之后的混乱局面中被人救下来的，于是免遭熔毁。
报道称，这只圣物盒上部是一顶带有九枚“百合花饰”（一种百合花形皇家装饰图案）的金冠，它被认为是一件杰作，在这座博物馆里展出了130多年。
政务会委员凯瑟琳·图舍弗敦促盗贼归还圣物盒。她说：“如果窃贼只是因为看它闪闪发光、用金子制成就去偷它的话，那么他们应该明白，这件物品的历史和象征意义远远超过这100克黄金。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost