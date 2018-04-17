美媒评叙利亚局势：导弹攻势治标不治本 美需要更大战略

美国《华尔街日报》网站4月15日刊发题为《特朗普的下一个叙利亚挑战》的社论称，13日晚对叙利亚发动导弹袭击后，特朗普总统宣布“任务完成”，如果他的目标仅仅是惩罚巴沙尔·阿萨德使用“化学武器”，那么他是对的。但是，如果特朗普还想阻止俄罗斯和伊朗的地缘战略，减少再次爆发中东战争的可能性，以及防止叙利亚成为全球恐怖分子的温床，那么他需要一个更加雄心勃勃的战略。
军事攻势未能扭转局势
社论称，从三个方向射向叙利亚的“战斧”巡航导弹的确对叙利亚的化学武器研发和存储设施造成实实在在的破坏。
社论称，特朗普政府去年多次认定巴沙尔使用氯气，却没有采取行动，致使特朗普在这方面已失去公信力。下一次，攻击应该会更具惩罚性。
社论称，一次打击不会改变叙利亚战场的基本局势。截至15日，巴沙尔已恢复对叛乱地区的轰炸。
社论称，一个有效的举措就是继续向俄罗斯施压，要求它履行消除叙利亚“化学武器”的承诺。美国应该要求联合国驻大马士革的机构核查遭“化学武器”袭击的地区。美国还应该坚持让联合国进入所有需要人道主义援助的地区。
或应在叙设立“安全区”
社论称，特朗普需要一个在对话中占据优势来结束内战的战略。目前能想到最好的办法就是效仿1991年第一次海湾战争后老布什总统的例子。美国及其盟友在伊拉克北部建立了一个禁飞安全区，以保护库尔德人免遭萨达姆·侯赛因的袭击。这一计划实施了十年，使库尔德人在伊拉克建立起一个最繁荣最亲美的地区。
社论称，美国已经动用约2000人在幼发拉底河东部控制一个事实上的安全区。一旦“伊斯兰国”组织的好战分子进一步减少，那一地区和与约旦接壤的边境地带需要的军队就会减少。这样的区域能让难民安全返回，并且缓和附近地区的压力。这将有利于美国保护库尔德人和阿拉伯人，帮助他们防止“伊斯兰国”组织或“基地”组织卷土重来。还可能会有助于缓和与土耳其人的紧张关系。
社论称，这样一个区域不会对巴沙尔控制叙利亚其他领土构成威胁，7年来，美国呼吁废黜巴沙尔，但没有任何成果。与其不断尝试无能为力的事，还不如更好地完成力所能及的事。
社论称，总之，安全区策略将发出一个信号：美国不会把该地区丢给伊朗和俄罗斯。
社论称，一个更好的美国战略是支持该地区反对伊朗。只有当俄罗斯和伊朗开始在叙利亚付出更大代价，它们才会有动机通过谈判结束这一战争。
实施这样的战略需要相当多的外交努力，特朗普需要在国内外进行很多游说并做出承诺。或许这超出了他的兴趣或能力范围。但是，这届政府还有三年的时间，叙利亚这个被退役上将戴维·彼得雷乌斯称为“地缘政治上的切尔诺贝利”的地方还远未得到控制。
社论称，奥巴马让俄罗斯和伊朗相信它们自己可以在美国不抵抗的情况下占据地区主导地位，这让特朗普非常被动。在叙利亚等问题上，特朗普不得不决定他是批准美国撤退，还是制定战略来阻止撤退。
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