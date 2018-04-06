特朗普扬言对华追加关税疑闹乌龙 白宫官员急灭火

美国总统特朗普当地时间周四（5日）晚间在白宫发布的一份声明中称，他将要求美国贸易代表考虑对中国“追加1千亿美元关税”。特朗普此话一出，引发全球媒体哗然。然而，白宫官员随即急忙“灭火”，先是帮忙解释特朗普的1千亿美元指的应该是进口商品价值而不是征税总额，美国贸易代表莱特希泽也立即发表个人声明称，追加关税“没有任何一项会立即生效”。
据彭博社报道，特朗普在白宫发布的一份声明中称，“考虑到中国不公平的反击，我已指示美国贸易代表办公室（USTR）考虑，在301条款下追加1千亿美元关税（$100 billion of additional tariffs）是否适当，以及如果适当，对追加关税的商品进行确认。”
报道称，一名白宫官员稍后表示，特朗普在声明中使用的1000亿美元的数字是指将被追加关税的进口商品的价值，而不是将对商品征税的总额。
此外，在特朗普与当地时间周四（5日）晚间发布该声明后，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽迅速回应，发表个人声明强调称上述关税“没有任何一项会立刻生效”，特朗普政府也没有说明关于关税的提案将何时施行。
莱特希泽称，任何追加关税首先将有60天公示期，“在各项流程完成之前，没有关税会生效。”
报道称，在过去两天中，特朗普新上任的首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）及其他美国政府官员都在努力降低美国国内对“贸易战”的恐惧，库德洛近日来一直在努力稳定投资者，称美国仍然可能与中国达成协议。库德洛当地时间周三（4日）接受福克斯新闻采访时表示，“我认为我们将达成协议。”
然而特朗普当地时间周四（5日）早间又措辞强硬称，“是时候阻止中国‘利用’美国了。” 特朗普在西弗吉尼亚称，“我们将与中国保持长期良好关系，但我们必须先解决这个问题，我们必须获取某种平衡。”
此前，美东时间4月3日，美国发布对华“301调查”项下征税产品建议清单，涉及中国约500亿美元出口。美国发布的建议征税清单涵盖中国约1300个税号的产品，价值约500亿美元，建议税率为25%，涉及信息和通信技术、航空航天、机器人、医药、机械等行业。数小时内，中方多部门相继强势回应，4月4日下午，中方公布对自美进口的大豆、汽车、化工品等500亿美元商品征税的对等措施。面对中美贸易摩擦，中方态度一如既往：打，奉陪到底；谈，大门敞开。
商务部副部长王受文表示，美方此举没有任何事实依据，违背美方国际义务，威胁中国经济安全，危及全球经济复苏和稳定。本着国际法精神，中国也公布了将近500亿美元的清单。“这个做法是被迫采取，同时也是克制的。”王受文说。
4月4日，中国还就美国对华301调查项下征税建议在世贸组织争端解决机制下提起磋商请求，正式启动世贸组织争端解决程序。
4月4日，中国驻美国大使崔天凯会见美国代理国务卿沙利文。双方就中美关系等相关事宜交换了意见。崔大使重申中方在中美经贸问题上的立场，要求美方及早摒弃单边主义、贸易保护主义的做法，停止对华301调查，通过对话协商的方式同中方解决有关分歧。
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