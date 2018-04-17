数字浪潮颠覆游戏规则 传统银行黄金时代走向终结

据法国《回声报》网站4月15日文章，规则的壁垒变得门户大开。客户改变了自己的习惯。他们通常用自己的智能手机去执行那些最简单的操作，也越来越多地使用非银行平台。对于银行业而言，这是个根本性改变。而如果银行业不加速改革，就有可能成为当年钢铁行业在21世纪的翻版。
报道称，前往银行分行的客户日渐稀少。这正是传统银行分行目前正在发生的情况。直到2005年左右，各大银行还在不停地开设新的分行，到处插旗占地。在同一个地方出现5家银行招牌在当时并不罕见。随着数字浪潮推进，客户逐步放弃前往银行分行。银行不得不重新彻底审视业务计划并开始关停分行。农业信贷银行、兴业银行、巴黎银行……没有哪家银行可以幸免。
这种趋势并非法国独有。但是，法国的这种变化趋势比我们的强邻缓慢得多。锡亚咨询公司公布的研究指出，必须加快这一步伐。法国10年前登记有约4万家银行分行。到2020年可能将只剩不到3.2万家。
报道称，这种合理化进程不可避免，也并不必然意味着毁灭。在战略和人力层面这都是一个巨大的工程。随之而来的是大规模重组、角色再分配、在培训和削减岗位上的巨大努力。
报道称，银行分行可以重新整合、延长开门时间，并按职业、按客户类型或年龄段等提供专业化服务。很多客户在签订房地产贷款合同、购买人寿保险、处理亲人后事、办理离婚后续手续等事务上依然需要在专业人员陪同下亲力亲为。银行分行的黄金时代已经一去不返。但是，它依然可以自我创新焕发生机。
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