“美国谷仓”忧心中美贸易摩擦 率先表达不满

英国《每日电讯报》网站4月15日刊发文章称，作为“美国的谷仓”的艾奥瓦州不仅是农业大州，还在选举中占据着特殊地位。现在这里的人们开始指责特朗普“不忠于”支持他的州。
文章称，在艾奥瓦州农村的金伯利家庭农场，冬季的严寒已经消散，再过几周就是播种大豆的季节了。
格兰特·金伯利注视着在广阔田野里抛洒肥料的联合收割机。他说：“每三行大豆当中就有一行是出口中国的。”
文章称，一场可能造成严重破坏的贸易摩擦逐渐逼近，出口中国的美国大豆可能面临25%的关税。艾奥瓦州比英格兰的面积还大，以“美国的谷仓”著称，而拟征收的关税就像悬挂在该州头顶上的达摩克利斯之剑。
文章称，中国每年有40%的大豆从美国进口，价值140亿美元，而其中相当一部分来自艾奥瓦州。该州如今流传着经济厄运即将降临的说法，而且越来越多的人对唐纳德·特朗普感到不满，因为他率先对中国钢铁征收关税，从而引发了这场灾难。
除了是农业大州之外，艾奥瓦州在选举中也占据着特殊地位，它是在初选中率先投票的州。特朗普之所以能在2016年大选中获胜，重要原因就是农场主们支持他。
文章称，如果贸易摩擦持续到2020年，导致艾奥瓦州的许多农场主破产，他们会在投票时宣泄自己的不满情绪。或许，就在不久以后，他们可能会在11月的中期选举中抛弃共和党人。
艾奥瓦州最大的报纸《得梅因纪事报》率先表达不满，指责特朗普“用艾奥瓦州的经济玩政治”，“不忠于”支持他的州。
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