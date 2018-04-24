凯特产后7小时穿红裙高跟亮相 威廉这样谈第三子

凯特王妃生了！当地时间4月23日，英国王室又迎来一名新成员，威廉王子与凯特王妃的第三个孩子，这位刚刚诞生的小王子也吸引了全球媒体和人们的目光。
据路透社报道，凯特王妃于当地时间23日早上6点在威廉王子的陪同下进入伦敦市中心圣玛丽医院的林多私人分院待产，并于当天11点1分顺利诞下一名重约3.8公斤的小王子。产后仅仅7个小时，凯特王妃便穿着一身红裙，脚踩裸色高跟鞋，怀抱小王子与丈夫威廉王子一起亮相， 甜笑迷人气色甚好。随后威廉王子驾车，带着妻儿离开医院，一同返回肯辛顿宫。
路透社消息称，再次荣升父亲的威廉王子当天心情大好，他对记者说，“没有让你们久等哟”。不过威廉王子还是坦言，“这是第三回这么担心了”。当被问到心情如何时，威廉表示，“非常开心，非常激动”。
有记者问及孩子的姓名，威廉称，“很快会和大家公布”。据悉，博彩公司已经把艾伯特（Albert）、亚瑟（Arthur）、杰克（Jack）和弗雷德（Fred）列为了最佳名字，而孩子的名字是否会是其中之一目前还不清楚。
据悉，5岁的乔治和3岁夏洛特23日也在父亲威廉王子的带领下，来到医院探望刚刚出生的弟弟。而这名刚刚出生的小王子除了是英国女王伊丽莎白二世的第6个曾孙，也是英国王室第5顺位继承人。
36岁的威廉王子和凯特王妃于2011年完婚，夫妇俩已分别于2013年7月和2015年5月诞下乔治王子和夏洛特公主。2016年5月3日，凯特王妃同样是在圣玛丽医院生产完夏洛特公主不到10个小时后，便抱着小公主与丈夫威廉王子一同亮相，随后离开医院返家。
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