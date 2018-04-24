非法移民将抵美墨边境 特朗普:这太丢脸 赶紧修墙

美国总统特朗普上任以来不断收紧移民政策，为了兑现竞选承诺，他决意要在美墨修建边境墙，要求国会通过预算法案。3月底，来自中美洲的大批移民乘坐“大篷车”进入墨西哥境内并向美墨边境靠近，特朗普多次要求墨西哥政府阻止这些非法移民，并下令让边境州派遣警卫队赴边境巡逻。随着这批非法移民逐渐逼近美墨边境，特朗普于当地时间23日早上发推称这太丢脸，要赶紧筹钱修建边境墙。
综合英国路透社、美国《新闻周刊》报道，当地时间周一（23日），数百名来自中美洲的移民抵达墨西哥北部城市埃莫西约，他们将乘坐火车或公共汽车去往墨西哥与美国加利福尼亚州的交界处，距离为432英里（约695公里）。
来自危地马拉、萨尔瓦多和洪都拉斯三个中美洲国家约600名移民中，既有男性、女性，也有儿童。他们一个月前从危地马拉与墨西哥的南部边境出发，当时共有1500人，途中另外一些人渐渐走散。多年来组织“大篷车”移民旅行的负责人、“无国界人民”移民团体的协调员阿贝加称，当他们到蒂华纳（墨西哥西北边境城市）后，团体中的许多妇女和儿童将申请避难。
报道称，目前还不清楚这个移民团体到达边境后会发生什么，也许在到达之前会解散，因有迹象表明，美国正在进行合法守卫美墨边境。有些移民称会留在墨西哥，而有些人表示会找到其他办法过境。至少有200人表示会寻求避难。一名曾接触过这些移民的美国移民律师表示，许多移民都有充足的理由申请避难。
特朗普于4月初要求墨西哥政府阻止这些中美洲的移民接近边境，并多次发推谴责墨政府不作为。23日早上，他再次发推称，“墨西哥的移民法非常严厉，应该阻止这些移民通过墨西哥进入美国。我们或许会考虑将其作为北美自贸协定谈判的一个条件。美国无法接受正在发生的事情，我们必须尽快筹钱修建边境墙。”此外，他还称，已经要求国土安全部阻止这些移民入境。“这太丢脸了。我们国家是世界上唯一一个如此单纯的国家。”
在特朗普发推后，美国司法部在杰夫·塞申斯称将保证让边境处有足够的检查官和移民法官，以处理可能发生的情况。
据海外网此前报道，特朗普和边界州长于4月初在美墨边界部署了国民警卫队打击非法移民，部分警卫队于5日抵达。特朗普一直希望动用军队卫戍美墨边界，不过，美国联邦法律禁止在美国境内使用现役军人执法，除非国会特别授权。
4月7日，美国得克萨斯州政府宣布将向美国和墨西哥边界派遣国民警卫队，一名发言人称，250人将在72小时内抵达美墨边界进行巡逻。特朗普曾表示会派遣4000多名国民警卫队员守卫美墨边界，直到两国边境墙建成。据悉，亚利桑那州也计划派遣150人到美墨边界。新墨西哥州和加利福尼亚州也被要求采取同上述2个州类似的行动，以打击非法移民。
今年3月，特朗普要求国会批准250亿美元的预算用于修建边境墙，但国会仅批准了16亿美元。
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