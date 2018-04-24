越南与泰国海军举行联合巡逻 越舰随后访泰

据越通社24日报道，4月20日和21日两天，越南人民海军五区264号和265号舰船编队与泰国皇家海军二区432号和525号舰船编队在两国毗邻海域上举行了第37次联合巡逻。
报道称，在长达400海里的6次联合巡逻，越泰两国海军舰船编队举行了东盟各国海军舰船在海上相遇时“打招呼”仪式（Hello ASEAN），以海上旗帜信号和灯光信号落实了西太平洋海军《海上意外相遇规则》（CUES）。两国海军舰船编队还举行了海上联合搜救演练，并根据双方所签署的合作内容开展了相关活动。
根据中国新闻网此前报道，2014年4月，中国海军承办的第14届西太平洋海军论坛（WPNS）在中国青岛举行，来自西太平洋地区的20多个国家的海军领导人出席会议。会上，各成员国一致审议通过了《海上意外相遇规则》（CUES）。该文件作为标准操作规程，旨在为各成员国海军的船舶和航空器在海上意外相遇时提供操作范例和指导，以防范海上风险，降低发生海上意外事件的概率。
越通社分析指出，越南和泰国第37次海上联合巡逻成功举行有助于增进两国军队的互相了解和互相信任，为维护和平作出贡献，为两国船只在毗邻海域合法和稳定开展作业创造便利。
报道还称，第37次海上联合巡逻结束后，泰国海军舰船编队已领航，引导越南海军舰船编队前往宋卡港口。越南海军舰船编队于4月22日至25日对泰国海军进行正式访问。
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