美国大学学费上涨 近4成学生三餐不保居无定所

台媒称，美国天普大学和威斯康星希望实验室4月3日公布研究发现，在接受调查的66间大学4.3万名学生中，有约36%学生吃不饱，有相似比例学生甚至居无定所。
据台湾联合新闻网4月4日援引《华盛顿邮报》报道，美国乔治·华盛顿大学学生托雷斯，入学第一年体重就掉了超过3公斤。他没有告诉单亲的母亲和任何人，为了支付高昂学费，他常过着有一餐没一餐的日子。托雷斯为了维持生活，不是一天只吃一个意大利面罐头，就是参加提供免费午餐的校园活动。
报道称，像托雷斯这般三餐不继的大学生不在少数。
报道还称，该分研究报告首次涵盖两年制、四年制、公私立大学学生，发现约10%社区大学学生，在过去一个月曾整整一天没吃饭，比例高于整体大学生的6%。
研究人员警告，美国大学因为学费膨胀，学生援助方案不足，加上低收入学生数量增加，学生饥饿问题已经愈来愈严重。但有许多大学还不愿承认这个问题。
天普大学教育政策教授莎拉·戈德里克-拉布是报告作者之一，她表示：“大学费用随着时间不断增高。但学费上涨只是其中一块原因，这是一个系统性问题。”
戈德里克-拉布提到，有数以千计被归类为“低粮食保障”学生，除了不上馆子、不买酒水，现在还要靠不吃饭或吃更少，才能有钱支付学费。
报告也发现，有46%的社区大学生和36%的大学生，难以负担房租和账单。有12%的社区大学生和9%的大学生，在过去一年间曾经待过庇护所，或者无家可归。
非营利组织“扫除饥饿”执行长瑞秋·苏迈克说：“五年前，没有一个大学行政人员想承认这个问题。但这个数字是如此惊人，能让我们向校方要求做出一些改变。”
专家表示，大学生饥饿问题很复杂。美国大学为了招收不同种类学生，会基于个人需求提供各式奖学金、补助金。但低收入学生入学后，却没有相对应政策继续补助他们各式开销。
根据美国教育统计中心数据，大学本科生在2013学年─2014学年，平均要支付9929美元（约合6.25万元人民币）在学费及食宿上，较20年前上涨了50%。私立或四年制大学学生负担可能更重，这还不包含洗衣、印刷等杂费。
报道称，大学生能赚钱管道数量持续降低，他们以往常打零工的低阶层工作，工作机会因为竞争激烈愈来愈少。此外，食物优惠补助资格审查愈趋严格，低收入学生现在无法再依靠联邦政府援助过活。
密歇根州立大学是首间成立校园食物贮藏室大学，希望能改善学生因饥饿产生健康问题；纽约圣约翰大学也成立应急基金会，要补助费用给须急用学生。
全美学生管理协会研究与政策副主席艾蜜莉亚·帕奈尔表示：“这（饥饿问题）是目前许多学校头等大事。当我们思考学生到退学原因，财务问题───例如负担食宿的能力，就是其中之一。”
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