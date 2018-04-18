沙特阿美是世界最赚钱公司:去年上半年利润338亿美元

美媒称，它是全球经济的基石，它每天生产和销售1000万桶石油。然而，40年来，沙特阿美的财务状况一直是全球商界最大的秘密之一，只有极少数公司高管、政府官员和王室成员知道。
据彭博新闻社网站4月14日报道，现在，关于这家国有石油巨头的首批财务数据让人们知道，该公司2017年上半年净利润达338亿美元，轻松超过苹果、摩根大通和埃克森美孚之类的美国企业巨头。
彭博新闻社看到的数字为投资者提供了迄今为止最广泛的数据，可用于评估金融市场数十年一遇的重大交易的可能价值：沙特阿美拟议的首次公开募股（IPO）。而且，由于沙特阿美贡献了沙特的大部分财政收入，这些会计报表还为主权债投资者解读沙特的财务状况提供了一个独特视角。
报道称，应记者要求，沙特阿美就这些数字发表声明称：“这是不准确的，沙特阿美不对有关其财务业绩和财政制度的传言发表评论。”
报道称，数据中最引人注目的事实是，该公司几乎完全没有债务，而且生产成本大大低于行业标准。
报道称，但沙特依靠该公司来支付社会开支和军费，维持数千名王子的奢华生活，给沙特阿美的现金流造成了沉重负担。随着石油价格上涨，沙特阿美的税单也急剧上升。加上资本支出增加，可能会限制发行股票后的派息规模。
根据国际财务报告准则编制的会计报表也显示了该公司对油价的敏感性。在2016年上半年，原油均价为每桶41美元，该公司净利润为72亿美元。今年，随着近期油价突破每桶70美元，其利润可能会大大高于2017年。
报道称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼为后石油时代的沙特王国制订了雄心勃勃的计划，沙特阿美的IPO是其中重要一环。他曾表示，该公司价值2万亿美元。照此计算，如果沙特阿美发售5%的股份，则会融资创纪录的1000亿美元，这将远远高于阿里巴巴2014年创纪录的250亿美元。
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