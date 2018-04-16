时隔8年重启 中日经济高层对话聚焦"一带一路"

第四次中日经济高层对话今日在日本东京举行，这是中日两国时隔8年再度启动这一交流机制。从日媒获悉，中日双方将在对话中讨论加强“一带一路”合作等议题。
聚焦“一带一路”和自由贸易
据日本共同社16日报道，中国国务委员兼外交部长王毅和日本外务大臣河野太郎共同主持此次对话，日本财务大臣麻生太郎和经济产业大臣世耕弘成也出席了会议。
共同社称，日本在4月初就积极征询中国方面的意见，欲重启沉寂近8年的中日经济高层对话。同时日本有意以或在5月举行的中日韩三国首脑会谈为契机，落实首相安倍晋三年内访华议程。
此次对话中，日本将就中国提出的“一带一路”倡议达成可通过相互合作推进实施的共识，有意就合作完善亚洲的基础设施建设等达成一致。考虑到美国特朗普政府对钢铁和铝产品的进口限制，中日双方也有可能围绕自由贸易的重要性交换意见。
预计河野太郎将在对话中解释日本“坚守以世界贸易组织（WTO）为中心的自由贸易体制”这一立场，并在一定程度上与中国统一步调。
据了解，中日经济高层对话是两国政府间经济领域最高级别的交流机制，前三次对话已分别于2007年、2009年、2010年在中日两国举行。
中日确认维持多边贸易体制
据共同社报道，此前一天，中国商务部部长钟山在日本东京会见了日本经济产业大臣世耕弘成。双方就维持和强化以世界贸易组织（WTO）为中心的多边贸易体制达成了共识，还确认将促进在第三国的民间经济合作。
在会谈中，钟山指出，双方应发挥中日经贸合作“压舱石”和“推进器”的作用，充分利用两国在高质量发展方面的巨大合作空间，加强重点领域务实合作，引领双边经贸关系提质增效升级。
世耕弘成表示，经济关系的发展是两国最重要的基础之一，推进广泛领域合作，支持经济界的交流十分重要。
有关日本在节能和产业高端化等3个领域支持民间企业参与的在第三国的民间经济合作，双方确认将继续展开讨论。
在老年人护理和生活支援等服务业领域，双方就推进建立合作机制也达成了共识。
中日经济对话为何重启？
过去几年，由于日本政府在领土和历史问题上的错误举动，中日关系跌入低谷，两国的经贸关系也出现了弱化的趋势，双方的经济对话因此停滞。
但是到了2017年，中日双边贸易恢复到了3000亿美元规模，增幅超过了10%。日本对华投资加快回升，中国对日跨境电商、移动支付、共享经济等新经济模式投资增多。这样的现实证明，在多边经济的局势下，中国和日本作为世界第二、第三大经济体，依然存在着巨大的合作潜力。
中国传统产业正处于加速转型升级过程中，对日本精密部件和高端装备有需求；在中国“大众创业、万众创新”和“一带一路”的框架下，中国进一步深化了改革开放政策，也为中日经济合作创造了积极条件。面对新情况，中日经贸合作也应进入一个新的阶段、创造新的合作模式。新的模式需要两国去创造、去尝试。
今年是中国改革开放40周年，也是中日和平友好条约缔结40周年。两国经济界可以此为契机，聚焦节能环保、高端制造、电子商务、现代服务等重点领域，深挖互补优势与合作潜力，推进扩大双边贸易和双向投资。（中国网）
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