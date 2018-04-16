韩媒：三星LG讨论停止在华生产对美国出口电视

据《朝鲜日报》网站16日，韩国三星电子和LG电子目前正讨论停止在华生产对美出口的LCD电视。这是由于本月初美方发布清单，拟针对约1300项中国产品加征25%的关税。报道称，虽然韩国电子行业主打的出口产品存储芯片等不在清单内，但三星和LG在华生产的40英尺LCD电视上榜。
根据韩国电子行业界15日的消息，三星电子最近召集家电领域的主要人员举行紧急对策会议。三星电子有关人士说，在华生产的对美出口用的LCD电视利润不是很高，如果加征25%的关税，收支难以平衡，中断生产在所难免。另一家在华生产电视的韩国企业LG立场也差不多。
报道还说，两家公司从中国向美国出口的电视数量并不多。以三星电子的情况来看，这部分只占整体对美国电视销量的10%左右，其余大部分都在墨西哥生产。如果中美贸易战正式打响，韩国电子业界对全球生产基地间做出大规模调整将在所难免。
目前，美国是韩国第三大贸易伙伴，去年美韩贸易额为1103亿美元，其中韩国顺差为179亿美元。韩国《中央日报》此前报道称，美国是针对韩国进行贸易限制最多的国家。韩国贸易协会3月7日发布的资料显示，截至3月5日，美国共对韩国采取40次贸易限制措施，据世界首位。特朗普上台后美国政府对韩贸易限制措施大幅增加，这让韩国苦不堪言。
在贸易摩擦日益加剧的情况下，韩国越来越担心自身“腹背受敌”。《韩国时报》称，韩国可能被困在世界前两大经济体之间遭受严重打击。根据韩国现代研究所的数据，韩国78.9%的工业半成品出口到中国，如果中国对美出口减少，韩国对中国的半成品出口也将减少。贸易战将使韩国对华出口下降292.6亿美元。其中电子行业预计亏损109.2亿美元，信息和石化领域预计各损失56亿美元。
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