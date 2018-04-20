小布什盼特朗普对俄更强硬:普京总认为会战胜美国

当地时间18日，美国前总统小布什在其母亲芭芭拉·布什去世后，和妻子一起接受了美国媒体的采访。在谈到与俄罗斯的相关问题时，小布什称自己“一直认为”应该在对待俄罗斯时更为强硬。
据雅虎新闻及俄罗斯卫星通讯社报道，小布什在接受采访时说：“他（普京）是一位非常聪明的谋略家。问题在于，他对待大多数问题的态度都是‘我将取得胜利，而美国会输’。”
小布什也认为，普京是一个“侵略性极强”的人，尽管苏联已不复存在，他仍想要恢复苏联时期的影响力。“我坚持认为，美国政府在和普京打交道的时候应该更为强硬有力——不是好战，而是强硬。”
美媒指出，长期以来，现任总统特朗普一直因为不愿意公开谴责普京而受到批评。15日，美国常驻联合国代表黑莉称美国正准备对俄罗斯就其支持叙利亚一事进行新一轮的制裁，但随后，特朗普的高级经济顾问却进行了反驳。《纽约时报》披露称，黑莉的这一“超前言论”也令特朗普感到愤怒。
不过，在被问及是否认为现在美国对待普京已经“足够强硬有力”时，小布什拒绝直接批评特朗普。他表示：“我不知道，我曾经说过不要猜测我的继任者，我们需要向前看。”
虽然在当下的采访中认为应该对普京更强硬，但小布什早前却并非如此。2001年，他在与普京会面后还曾赞扬这位俄罗斯领导人。小布什在当时表示：“我看着他的眼睛。我发现普京非常坦率并且值得信任。我们进行了非常好的交流。我能够感受到他的灵魂——他忠于自己的国家并致力于实现国家的最大利益。”
18日，小布什对于自己当时的这番言论也予以了详细阐述：“当我看着他的眼睛时，我看到了他的灵魂，俄罗斯已身无分文。之后油价上涨，而普京也改变了。”
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