特朗普将派团到华谈贸易 境外媒体：旨在缓解紧张关系

境外媒体称，美国总统特朗普计划派遣财政部长史蒂文·姆努钦和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽于下周前往北京，就两国间针锋相对的关税威胁进行“实质性”贸易磋商。
据香港《南华早报》网站4月25日报道，特朗普25日在白宫与法国总统马克龙共同举行的记者会上说：“应中国的请求，我们将派姆努钦和其他几个人前往中国。”
他说：“我们正在就贸易问题进行非常实质性的磋商。我认为，贸易问题将会解决。但我也认为，在我当总统的这么短时间里，中国对待我们的态度可以说是再尊重不过了。”
特朗普的这番话是在他本月宣布将对约500亿美元的中国进口商品征收惩罚性关税后做出的，在完成审查和听取美国业界的意见后，贸易行动将于下月生效。
另据美国《华尔街日报》报道，特朗普还扬言要针对另外价值1000亿美元的中国进口商品征税，而北京则以牙还牙，宣布将向美国超过500亿美元的商品征税。
报道称，姆努钦最近曾呼吁国际货币基金组织和世界银行应对中国的贸易做法。
在上周两机构在华盛顿举行的春季会议上，姆努钦呼吁世界银行把低息贷款的发放从中国转移到更加贫穷的国家，他还呼吁国际货币基金组织更密切地监督那些长期维持巨额贸易顺差的国家的做法。
此外据美国消费者新闻与商业频道网站4月24日报道，美国总统特朗普24日表示，财政部长姆努钦将在“几天后”前往中国，就贸易问题进行谈判。
姆努钦日前表示“正在考虑”访问这个亚洲国家，中国回应说对此表示欢迎。
雷蒙德-詹姆斯合伙公司的政策分析师埃德·米尔斯在24日的一份报告中说：“我们认为对谈判持开放态度是积极的第一步，这可能促使双方在一些问题上找到可能的解决方案，但前方会有很多潜在的意想不到的困难。”
欧亚集团亚洲部主管迈克尔·希尔松和一个分析团队24日在一份报告中说：“301条款争端最有可能出现的情况是各方实施一轮关税，然后达成和解。”
希尔松说，问题的解决可能需要两国领导人更多的参与。
又据美国《华盛顿邮报》网站4月24日报道，特朗普总统将派遣几名高级经济顾问前往中国，参加旨在缓解贸易紧张关系的高级别谈判。
美国全国对外贸易理事会主席鲁弗斯·耶克萨对这一声明表示欢迎，他说：“对于一切表明双方将朝着一些有意义的谈判前进的迹象，我们都感到鼓舞，我们很想看看他们在谈判桌上提出的内容。”
据报道，中国外交部发言人陆慷25日在例行记者会上表示，关于美方最近表示姆努钦财长来华就中美经贸问题进行对话磋商，中方已经收到美方希望来北京进行经贸问题磋商的信息，中方对此表示欢迎。
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