韩军首架F-35战机在美国出厂 韩媒：我们是亚洲第三

韩媒称，当地时间3月28日，韩国空军第一架F-35A出厂仪式在位于美国得克萨斯州的洛克希德-马丁公司工厂举行，韩美政府和军方高层负责人出席了仪式。韩国成为继中国、日本之后，亚洲第三个拥有隐形战斗机的国家。
据韩国《朝鲜日报》网站3月29日报道，当天举行出厂仪式后，韩国空军飞行员将于5月中旬在美国亚利桑那州的卢克基地进行F-35A的首次飞行。韩国飞行员结束在卢克基地的训练之后，F-35A将于明年年初陆续转移到韩国进行实战部署。到2021年的四年间，韩国计划每年引进10架，共计40架F-35A隐形战机。2017年11月，美国总统唐纳德·特朗普访韩后，双方正在积极商讨到本世纪20年代中期，追加购买20架F-35A隐形战机的方案。据悉，一架F-35A隐形战机的售价为1亿美元。
报道称，F-35A最高时速达到1.8马赫（音速的1.8倍），续航距离为2200公里，最多可搭载8吨以上的各种导弹和精确制导导弹。此外，F-35A还可以充当扰乱雷达、收集信号情报等的电子战机或迷你预警机。
报道称，在此之前，日本已于上月在青森县三泽航空自卫队首次部署了F-35A隐形战机。中国也于今年初部署了歼-20国产隐形战斗机，正式宣布投入实战部署。俄罗斯正在开发第五代新型隐形战斗机苏-57，东北亚的隐形战斗机竞争正式拉开序幕。
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