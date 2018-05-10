10年前“鞋袭”小布什的记者 本月竞选伊拉克议员

10年前曾掷鞋袭击时任美国总统小布什并因此“一掷成名”的伊拉克前记者艾尔扎伊迪日前宣布将参加本月12日举行的伊拉克议会选举。
据美国有线电视新闻网（CNN）2日报道，为争取选票，现年39岁的艾尔扎伊迪特地把当年“鞋袭”小布什的视频发布到自己的脸书页面上。他在网上向选民宣称：“你们一直以来都知道，我支持受迫害的人，反对迫害者。”他对CNN记者表示：“我跟美国和美国人民没什么过不去的，我唯一针对的就是美国前总统小布什。他占领了我的祖国，杀戮我的人民。”
艾尔扎伊迪的从政雄心显然还不止于当个议员这么简单。他还对记者表示：“如果我当上伊拉克总理，我要做的第一件事就是让美国对所有伊拉克人道歉，对受害者进行赔偿，并让前总统小布什承担责任。”
2008年小布什卸任美国总统前访问伊拉克并举行记者招待会，当时还是记者的艾尔扎伊迪扔鞋袭击小布什，但被小布什低头躲过。艾尔扎伊迪扔鞋时高喊：“这是伊拉克人民给你的吻别，你这条狗！”在阿拉伯传统中，扔鞋是一种羞辱他人的方式。当时艾尔扎伊迪立即被现场保安控制并带离，随后还被起诉。法庭最初判他3年徒刑，随后缩短为12个月，不过他在狱中只待了9个月就得到有条件释放。
美国BuzzFeed新闻网报道称，艾尔扎伊迪出狱后主要从事基金会工作，以其名字命名的基金会设定的宗旨是，为在伊战中失去父母的孩子提供安全的环境。
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