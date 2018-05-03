台媒：印度国防开支跻身全球前五 但钱没花对地方

台媒称，根据5月2日公布的报告，印度跻身全球前五大军事开支国，反映地缘政治紧张、印度对进口武器的仰赖、军方人事成本庞杂等。
据台湾“中央社”网站5月2日援引彭博社报道称，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的报告指出，2017年印度国防开支增加5.5%，来到639亿美元，现在超越法国。
斯德哥尔摩国际和平研究所说，全球2017年整体军事开支略增至1.73万亿美元，约占全球国内生产总值（GDP）的2.2%。全球前几大军事开支国近年来变化不大，尤以美国开支最高，军费达6100亿美元。
斯德哥尔摩国际和平研究所指出，军事开支明显朝亚洲、大洋洲和中东地区“移动”。
根据斯德哥尔摩国际和平研究所的报告，印度的军事开支增加却不代表军队部署先进设备。印度国防分析研究所研究员贝赫拉表示，印度的军事开支大多花在140万名现役人员以及200多万名退役军人的薪资和退休金等人事费上。
贝赫拉说：“因为这么多钱被人事成本吃掉，剩下的钱不够买装备。”
报道称，斯德哥尔摩国际和平研究所先前将印度列为全球最大的武器进口国，因为受官僚作风、对国营国防企业的仰赖以及采购延宕影响，印度本土军火商发展受限。
报道指出，印度总理莫迪试图提振自有国防生产，推动“印度制造”计划，但国防部回应国会质询公布的数据却显示，自2014年莫迪上台后，印度政府采购自本土制造商的军火节节下滑，向国外军火商的采购却有微幅增加。
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