追回1MDB资金 马哈迪任命顾问加强督察

吉隆坡讯，马来西亚首相马哈迪打算任命一名财政部顾问，来督察追回“一个马来西亚（1MDB）”基金被偷走的数十亿美元。
和马哈迪竞选团队关系密切的消息来源说，马哈迪将任命这位顾问，重启1MDB调查，并追回这些资金。
此外，一名议员说，马哈迪在星期六任命内阁成员时，会连带宣布这名顾问的人选。
路透社说，消息来源拒绝披露姓名，因为这只是私人谈话。
包括美国在内的至少6个国家，正在调查挪用1MDB的45亿美元的案件。1MDB基金是前首相纳吉设立的。纳吉的政党刚刚在大选中输给马哈迪的希盟。
美国司法部之前已经展开刑事调查，并发动民事诉讼，试图追回大约17亿美元的资产，这些资产是用从1MDB中偷来的资金购买的。
这名国会议员说，马来西亚将和美国调查这起案件的当局接洽。
这起丑闻爆发于2015年，之后就一直像梦魇一般缠绕纳吉。当时报道指出，1MDB有7亿美元的资金被挪用，作为私人购买用途。
纳吉否认有不法行为，马来西亚检调当局也澄清纳吉没有不法行为，纳吉账户的7亿美元是沙特王室的捐赠。
马哈迪已经誓言，一旦当选就会调查这起丑闻，并为马来西亚追回这笔资金。星期四，马哈迪说，如果纳吉有任何不法行为，就会面临后果。
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