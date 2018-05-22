邀请14家公司参加讨论只有4家出席 英国大臣怒了

英国文化大臣马特·汉考克（Matt Hancock）愤怒了，他邀请了14家社交媒体公司的代表参与网络安全问题的讨论，却只有4家出席。这让他坚定决心要通过制定新法律整顿英国的网络乱象，尤其是针对青少年的有害内容。
“www”原是“万维网“（World Wide Web）的缩写，但在互联网行业缺乏足够监管和透明度的背景下，“www”也被用来表示“混乱的西方网络”（Wild West Web）。英国政府的咨询文件显示，60%的人说自己在网上接触过不当或有害的内容，40%表示曾经历网络暴力，另有40%感到自己对社交媒体公司的担忧没有得到重视。
2011年伦敦骚乱让英国社会开始广泛关注社交媒体对现实产生的负面影响。社交媒体煽动暴力，恐怖分子利用社交媒体招募新成员，犯罪分子利用这些平台将毒手伸向儿童，青少年儿童因社交媒体遭受的伤害越发触目惊心。
虽然英国政府近年来已采取一系列措施旨在提升网络安全，希望在与行业、慈善机构以及其他利益相关方的共同努力下解决问题，但很多措施尚且停留在宣传层面，效果也不甚明显，以至于在野党工党副党魁汤姆·沃特森（Tom Watson）说政府“浪费了对互联网巨头采取强硬态度”的机会。例如在与互联网公司的合作上，虽然一些行业巨头已采取措施，但这种自愿性质的动员并没有得到行业大多数的积极响应。
英国致力于成为全球网络安全程度最高的国家。今年1月出任英国文化大臣的汉考克也表达了终结“混乱的西方网络”的决心。但他承认，自己目前的职权范围无法对社交媒体公司进行有效监管，这些公司的自我约束显然也不起作用，所以立法是必要的。
据BBC报道，汉考克在接受媒体采访时表示，相关立法工作将在“接下来几年”内完成，但没有具体的日期。目前，《数据保护法案》还在等待议会通过，新立法打算对未能执行反欺凌或反骚扰规定的公司处以全球营业额4%的的罚款。对于规模最大的几家公司，罚款数字可能会超过10亿英镑。
除考虑遏制互联网巨头外，汉考克还十分重视新法案对儿童的保护。在他看来，当互联网公司的首席执行官们似乎都在保护自己的孩子免受他们所提供技术伤害时，为孩子提供更安全网络环境的重要性不言而喻。
虽然有专家反对将青少年儿童的负面行为一味归咎于社交媒体，但已有诸多证据指向社交媒体对儿童及青少年产生的负面影响，包括网络欺凌、网络跟踪、性骚扰、破坏身心健康、与现实生活脱节等。英国全国防止虐待儿童协会（NSPCC）表示，Facebook和YouTube对孩子的危险程度，与争议不断的犯罪主题游戏《侠盗猎车手》一样高，后者被指导致青少年现实暴力行为以及养成不良生活习惯。此外，警方记录显示，52%的网络儿童诱奸案的罪犯都使用了Facebook与Instagram等社交软件。
“现在是为人父母最困难的时期之一，” 作为几个孩子父亲的汉考克现身说法，“我的直觉是，父母的监督起不到什么作用，除非他们背后有强有力的支持。”不过，新立法关于使用社交媒体的具体年龄限制以及与此相关的罚款事项还有待进一步磋商。
内阁大臣们认为，在打造更安全的社交媒体环境议题上，重点不在于政府是否会出台新的互联网安全法，而在于新立法将采取何种形式。在这一点上，德国出台的《网络仇恨言论法》可谓前车之鉴。《大西洋月刊》文章称，由于该法在一些细节界定上存在含糊不清和遗漏，未明确法律具体针对哪类言论，适用于哪些平台等问题，德国规范网络言论的努力似乎起到反作用，放大了它试图削弱的言论。德国《网络仇恨言论法》自今年1月1日生效起争议不断，这也反映出网络安全领域的立法困难。
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