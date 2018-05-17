特朗普因这事要向北约盟友开刀：德国被特别点名

在美国退出伊核协议，引发西方多国不满一事尚未平息，近日，美国总统特朗普将矛头直接对准了其北约盟友。他扬言要对那些没有为北约做出足够贡献的成员国进行“处理”，并且特别点名德国做的不够。
综合路透社和今日俄罗斯报道，当地时间17日，特朗普在与北约秘书长斯托尔滕贝格举行的一场会议上对一些北约盟友发出了“暗中威胁”。他表示：“我们中有一些（成员国）不能为北约（提供足够多的贡献），他们将会受到处理。”
特朗普还特意点名德国：“德国没有做出应有的贡献，但却从受益良多。德国尤其应该通过解决其在国防贡献方面的长期缺口，来在北约联盟中发挥领导作用。”
据悉，这一不是美国方面首次强调国防开支问题。新任美国务卿蓬佩奥在4月底上任仅12小时后，就前往布鲁塞尔出席北约外长会议，提及了多个成员国不愿多交“份子钱”的问题。他在会议上“敲打”北约各国，称成员国需要兑现在2024年将其GDP总额的2%用于国防开支的承诺。而在被问到德国增加国防开支的努力是否令人满意时，蓬佩奥当时更是直言“不”。
对此，默克尔5月14日表态赞同德国应多做出贡献，并希望其国家的军费开支能得到北约2%的目标。然而，并非所有人都愿意或有能力按照特朗普的要求，在2025年前将国防预算扩大到国内生产总值（GDP）2%的“最低”水平。
德国国防部长冯德莱恩在默克尔做出承诺的几小时后随即表态，称德国将在未来七年内增加1.5%的军费。她认为，钱不应该成为主要标准，并指出德国仍然是北约人力的第二大贡献国。
俄媒指出，影响美国和德国关系的不仅仅是国防开支问题。德国目前正领导欧盟抵制美国对钢铁和铝施加关税的意图，而美国也正在迫使德国放弃建设直达俄罗斯的北溪2号天然气管道项目。
此外，德国领导层也对美国撤出伊朗核协议予以了谴责。默克尔更是在早前直接指出： “欧洲不能再完全指望美国保护我们，而是需要将命运掌握在自己手中。”
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