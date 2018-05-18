马来西亚警方再搜纳吉豪宅 用卡车带走284箱名牌包

警方2天2夜的大搜查行动，可说成功丰硕；昨晚单是在武吉免登柏威年高级公寓，就搜出过百个名牌包包。但除了这栋高级公寓的战利品，警方前晚在前首相拿督斯里纳吉位于大使路的私邸，更起获284个包括爱马仕柏金（Hermes Birkin）及香奈儿（Chanel）在內的各式名牌包，需动用5辆警用罗里才能將充公物品运回警局进行调查！
根据警方文告，警方在当晚的行动中，共搜出疑是洗黑钱购得的15个香奈儿（Chanel）名牌包包、37个其他名牌的包包、10枚名贵手表、约62万3733令吉的本地及外币现款！
警方消息称，被起获的大批财物，尤其是名牌包包，皆是一马发展公司弊案的重要证物，它们疑被人以洗黑钱的方式购得。
文告指出，由18名警官及数十名警员组成的调查队伍，是于前晚约10时30分，开始“入驻”前首相拿督斯里纳吉，位于隆市大使朗格路的私邸，展开马拉松式搜证及调查工作。
据悉，警方登门搜查时，已清楚向纳吉表示，是援引2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）条文展开搜查行动。
据悉，警方起获的名牌包包及财物列表，遭不明人士流传出来，目前已在网上被民众疯传。
警方在前首相拿督斯里纳吉私邸搜查的证物：
●在祈祷室搜出的盒子物品：
1. 一个粉红色Chanel（香奈儿）包包
2. 一个幻彩浅绿色Chanel包包
3. 一个皇室蓝Chanel包包
4. 一个春绿色Chanel包包
5. 一个米色Chanel包包
6. 一个白色Chanel包包
7. 一个红色Chanel包包
8. 一个粉红色Chanel包包
9. 一个蓝色Chanel包包
10.一个浅绿色Chanel包包
11.一个春绿Chanel包包
12.一个浅粉红色Chanel包包
13.一个褐紫红Chanel包包
14.一个红色Chanel包包
15.一个浅莲红色Chanel包包
●在储藏室搜出的盒子物品：
16. 一个黑曜石Versace包包
17. 一个蓝绿色Versace包包
18. 一个皇室蓝Gucci包包
19.一个绿色皮革色Gucci包包
20.一个白色海军红/花卉刺绣Gucci包包
21.一个红色皮革Gucci包包
22.一个桃色Oscar De La Renta（奥斯卡德拉伦塔）包包
23.一个靛蓝色/青色Oscar De La Renta包包
24.一个靛桃粉红色Oscar De La Renta包包
25.一个靛橘色Oscar De La Renta包包
26.一个靛黄色Oscar De La Renta包包
27. 一个黑色Versace包包
28.一个粉白混合枣红绿色Gucci包包
29.一个金色Versace包包
30. 一个米褐色Prada包包
31.一个黑皮Gucci包包
32.一个粉红刺绣Versace包包
33.一个蓝紫色Versace包包
34.一个橘色Michael Kors包包
35.一个黑色Velentino包包
36.一个黑色Versace包包
37.一个红色Chanel包包
38.一个黑色Dolce Gabbana包包
39.一个红色Gucci包包
40.一个闪黑色Versace包包
41.一个黑色Gucci包包
42.一个绿色Prada包包
43.一个黑色PianaClerico包包
44.一个闪白色Louis Vuitton包包
45.一个浅米色Gucci包包
46.一个混合绿色Gucci包包
47.一个蓝色鳄鱼皮Louis Vuitton包包
48.一个粉桃红色Louis Vuitton包包
49.一个浅桃红褐色Louis Vuitton包包
50.一个紫色鳄鱼皮Loewe包包
●前首相拿督斯里纳吉幼子莫哈末诺阿斯曼（季平）的房间
51.一款黑面银蚝式钢劳力士名表
52.一款黑面黑色顶级天文台精密时计精密时计测试中心认证劳力士名表
53.一款单面黑色 蚝式恒动Sky-Dweller官方认证精密时计劳力士名表
54.一款银色Cosmograph Daytona劳力士名表
55.一款银黑色 Cosmograph劳力士名表
56.一款银面白Oyster Cosmograph名表
57.一款棕色皮革Patek Philippe名表
58.一款黑色橡胶表带Richard Mille名表
59.一款银面黑Oyster Perpetual劳力士名表
60. 一款蓝带Hublot名表
61. 现金2700英镑（1万5000令吉）
62. 现金53万令吉
63. 现金斯里兰卡287万卢比（7万2000令吉）
●一楼服装储存室
64. 2个Roberto Cavall包
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