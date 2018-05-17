特朗普改口 没说过要放中兴一马

特朗普周日发推承诺协助中兴恢复营运，似乎为周四开启的第二轮中美贸易谈判做了一个光明的铺垫。但是，特朗普周三发推改口：否认美国在惩罚中兴的问题上有所后退。这是否预示着刘鹤率领的中国贸易谈判团难以达致期待的成果？正在法国访问的中国外长王毅则揭露美国贸易单边主义“不符合历史潮流”。
中兴因违背美国伊朗禁令而遭致美方全面封杀，美国商务部禁止美国企业七年内向中兴提供所有零部件，包括中兴不可或缺的芯片。此令一出，中兴生产线陷入停顿。特朗普周日发推要拯救中兴，使这家频临灭亡、多达近八万名员工的中国高科技产业顿时升起了希望。也驱散了第一轮中美北京贸易谈判失败的阴影，给第二轮华盛顿谈判带来了相对乐观的气氛。
不过，特朗普有意对中兴通讯集团网开一面，引发美国国会议员反弹，也引起美国舆论的质疑。
特朗普周三再发一推，“在中兴一事上，什么都没有发生”。特朗普明明在周日发出的推上希望尽快找到一个“让中兴重新出发的办法”。他并且写到，美国商务部已接到设法完成这一使命的命令。
周三，特朗普则表示，“中国已知悉我们的要求。不存在任何往后退的可能，如同媒体所喜欢的或者一些人宁愿相信的那样。谈判甚至还没有开始!”
特朗普这里所指的美国提交中方的要求，就是美方第一轮谈判向中方开出的清单：包括2020年6月1日前减少2000亿美元贸易逆差，保护知识产权，限制中国对美国敏感技术投资；中方相应的应向美方开放金融、制造业、服务业、互联网，消除非关税贸易壁垒，中方不得报复美国农副产品等等。
特朗普周日发出要帮助中兴尽快取消制裁的推特后，美国政府多位部长向他表示，要取消中兴的制裁十分困难。
特朗普的新表态也为周四开启的新一轮谈判笼罩上一层阴影。以中国副总理刘鹤为团长的代表团已经抵达华盛顿，启动第二轮贸易谈判。第一轮北京谈判无果而终，第二轮结果如何？刘鹤团队行前日程发生再三调整，被指中方犹疑不定，缺乏把握。刘鹤终于带团来到华盛顿，又有分析指，中方可能已同意对美方做出重大让步，并取消对美国农副产品的报复措施，美方也因此答应取消对中兴的制裁，因此，第二轮谈判胜算的可能性比较大。
从特朗普改口来看，现在难以预期美中第二轮贸易谈判会否取得进展。
另外，中国外长王毅周三在巴黎与法国外长勒德里昂会谈时，揭露美国在贸易政策上实施单边主义，他称“贸易单边主义不符合历史潮流，必须以世贸组织的规则为基础来维护国际自由贸易。”（法广）
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