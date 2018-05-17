纳吉深夜被武装警察抄家 躺在沙发上睡着

吉隆坡讯，马来西亚前首相纳吉的几处住宅被马来西亚武装警察抄家。流出的照片显示，被抄家时，纳吉斜躺在沙发上小睡。
路透社目击报道说，纳吉星期三晚间从马来教堂祈祷回家后，十数名武装警察就进入纳吉的住宅。
多家网络媒体报道，这次抄家行动中，警方是要搜查和正在调查的案件有关的证据和文件。但各项报道都没有详述。
马来西亚中文网媒《当今大马》报道说，警方昨晚大规模出动到前首相纳吉位于大使花园（Taman Duta）展开马拉松搜查，至清晨4点半仍未离开，纳吉代表律师哈尔巴（Harpal Singh Grewal）表示，警方没带走文件，反而拿走不少手提袋、礼物和衣服等。
哈尔巴说：“没有文件，只是有一些个人物品，不少手提袋和礼物等。手提袋和一些衣服，总共有两至三箱。”
晚上大约10点15分，大约十余辆警车抵达纳吉住家外。到了凌晨3点多，警方仍逗留在纳吉的住家内，已连续搜查了约5个小时。
《当今大马》引述接近纳吉的消息来源说，警方正在纳吉住家搜查，相信与一马公司案有关。
该消息来源之后发一张照片给《当今大马》，当警方还在搜查时，只见纳吉坐在沙发上睡觉。
吉隆坡商业罪案调查组总监阿玛星接受《Astro Awani》访问时证实，警方派员搜查纳吉家：“我可以证实，警队到前首相家搜查。”
此外，纳吉在吉隆坡另外一处的豪华公寓也遭到抄家。
过程中，超过100名记者在纳吉住家外驻守。
希盟新政府上台后，在首相马哈迪指示下，检调单位重办一马公司案。
政府前天刚解密一马公司稽查报告。一马公司稽查报告于2016年4月提呈予国会公账会，但总稽查司却把该报告列为官方机密，导致这份报告无缘在国会辩论。
迄今，美国司法部发动三波充公行动，鉴定一马公司案至少有45亿美元遭人挪用。
美国司法部也点名“大马一号官”涉案，将源自一马公司的约7亿美元转入个人户口。前首相署部长阿都拉曼达兰证实，一号官正是前首相纳吉本人。
在不久前马来西亚大选中，纳吉输给了另一位前首相马哈迪。选举结束后，马哈迪下令禁止纳吉出国。
据报道，马来西亚反贪污委员会早前已经掌握前首相纳吉贪污的证据。
路透社报道，马国反贪会掌握的证据显示，当时还是一马发展公司子公司的SRC国际，曾经在2015年年底，把一笔总额达4200万令吉或相当于1420万新元的款项，汇入纳吉的银行户头。
负责检讨反贪会调查工作的委员会成员林志伟告诉路透社，总检察长阿班迪当时拒绝反贪会进一步调查的建议。反贪会也曾要求向外国寻求法律援助，追查一马公司亏空的款项，但多次遭到阿班迪拒绝。
报道也说，这笔款项不属于纳吉先前声称来自沙特阿拉伯王室的6亿多美元捐款。
报道说，阿班迪拒绝对此事置评，而纳吉、反贪会和一马公司没有对此作出回应。
除了纳吉夫妇，总检察长、财政部前秘书长以及反贪会前主席，如今也被列入禁止出境名单中。
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