朝鲜拆除核试验场 是真的放弃核武还是在隐藏证据？

朝鲜的意图在周三受到进一步怀疑，其当日突然宣布，如果美国坚持要求朝鲜单方面弃核，可能要重新考虑原计划下月举行的金正恩与特朗普峰会。
专家说，商业卫星图像—包括Planet Labs最近于5月14日拍摄的照片，显示朝鲜正在拆除丰溪里核试验场周围的一些建筑物。
“目前为止，看起来地面辅助建筑正在被拆除，”图像分析师Scott LaFoy说。”这符合该场地正在被关闭的情况，因为准备和维护这个场地需要工程师和工作团队驻在现场。”
防核扩散专家Frank Pabian称，似乎已被拆除的设施包括一个工程办公室，以及存放空气压缩机的数栋建筑物。空气压缩机是用来向炸弹被引爆的隧道内泵入空气。
“这完全符合朝鲜官媒报导的说法，即与关闭核设施相关的’技术措施’已经启动，”Pabian说。
朝鲜此前表示，计划用爆炸物摧毁这些隧道，”完全”封锁隧道入口，并撤除观察设施、研究机构和防护结构。
朝鲜邀请少数外国媒体观察核设施拆除过程，但目前为止并未邀请国际视察员，这不禁令一些专家怀疑朝鲜想要掩盖其核能力的相关细节。
“朝鲜搞这个活动，可能显得他们很坦荡，但实际测试场地才是我们所关注的—也就是确凿证据，”首尔大学核能系统工程教授Suh Kune-yull称，”好像他们在试图消除有关他们所拥有核能力的任何证据。”
**”危险信号”**
一些美国官员，尤其是国家安全顾问博顿(John Bolton)建议可以仿照利比亚模式来实现朝鲜去核化。对此，朝鲜外务省第一副相金桂冠周三在声明中予以严厉抨击。
博顿建议特朗普和金正恩签署当时与利比亚达成的类似协议。根据这份协议，2004年利比亚将其核项目的重要部件运往美国。
2011年，利比亚领导人卡扎菲被得到北约(NATO)空中支援的反对派武装抓获并被打死。
伦敦智库VERTIC执行总监Andreas Persbo日前在一篇专访中表示，虽然在技术层面上，朝鲜协议可能会参照利比亚相关协议的某些内容，但朝鲜的武器项目更加先进，而且卡扎菲的下场难以激励合作。
“从那个角度来看，利比亚是个糟糕的例子，因为朝鲜必定有自己的顾问团队向金正恩说明这代表的涵义，而且他们会强调这对朝鲜而言并不是条好的出路，”他说道。
专家称，朝鲜似乎会转而提出一个朝向”朝鲜半岛去核化”的中长期笼统承诺，即便是在最佳情况下，去核化可能也要耗费数年时间。
LaFoy称，朝鲜目前为止的举动”未必是邪恶勾当，”但的确为永久去核化的实现发出了”危险信号”。
“图像显示试验场似乎是在准备除役，”他说道。”但我们还不能判断，究竟试验场是将关停数年，或者只是几周或几个月后就能逆转的状况。”（路透社）
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