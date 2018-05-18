美国18名议员签联署信 欲提名特朗普为诺奖候选人

特朗普如果真的得了诺贝尔和平奖……据美国福克斯新闻5月2日报道，18名美国众议院议员签名联署信，欲正式提名特朗普为2019年诺贝尔和平奖候选人，以表彰特朗普为朝鲜半岛带去和平的荣誉。
据报道，这封信是众议员卢克•梅塞尔写给挪威诺贝尔委员会的。信中称特朗普“不知疲倦地用最大力度向朝鲜施压，结束了非法武器计划，并为该地区带来和平。”
这封信还不遗余力地夸奖道：“他的政府成功地团结了包括中国在内的国际社会，让这一事迹成为历史上最成功的国际制裁制度案例。”
报道称，其余17名联署人包括：马克•梅多斯、玛莎•布莱克本、马特•盖茨、戴安•布莱克、斯蒂夫•金。
这封信最后还对特朗普进行了“十分拔高”的评价：“特朗普总统的强硬政策管用了，还给朝鲜半岛带来了和平。我们认为没有人比特朗普总统更值得获得诺贝尔委员会的认可。因为他不遗余力地为世界带来和平。”
想下令军事打击叙利亚却未遂的美国前总统奥巴马拿下了诺贝尔奖，绕开联合国安理会、单方面下令“成功”进攻叙利亚的现任总统特朗普也要拿诺贝尔和平奖？
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