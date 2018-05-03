环保组织欲将特朗普刻成冰雕 抗议其无视全球变暖

近日，为了抗议美国总统特朗普无视全球变暖问题，芬兰的一个环保组织计划把特朗普的脸刻成一个115英尺高的冰雕，并以此证明气候变暖问题确实存在。
美国哥伦比亚广播公司（CBS）1日报道称，芬兰一个名为“融冰”（Melting Ice）的环保组织发起了一项行动——将美国总统特朗普的脸刻在北极冰山上，并将这一行动命名为“众多特朗普（Trumpmore）”项目。
该组织的主席尼古拉斯·普里托（Nicolas Prieto）表示，他们这么做的目的，是向特朗普以及那些和特朗普一样不相信气候变暖的人证明这个问题的严重性。
“全球变暖是当今最重要的世界性问题，值得每一个人关心和面对，我们雕刻冰山，这样就可以让人们亲眼见证，这个巨大的冰雕在融化前能够持续多久。还有许多人对全球变暖这个问题有所怀疑，人们只相信他们能够看到的东西”，尼古拉斯说道。
目前他们正在筹集50万美元的资金，如果筹款顺利，他们将会公布冰山的雕刻地点，并将通过网络进行实况转播。
为何选择雕刻特朗普？因为特朗普是目前世界上少数公开否定全球变暖的国际领袖，他曾直言“全球变暖是一场骗局”，他还认为全球变暖是一些科学家与环保人士的谎言。2017年6月，特朗普宣布美国退出应对全球气候变化的《巴黎协定》，他也因此遭到众多环保人士的批评和反对。
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