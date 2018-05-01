马来西亚反腐机构负责人辞职 新政府拟对1MDB展开调查

随着马来西亚新一届政府展开对前首相纳吉(Najib Razak)财务丑闻的调查，该国反腐委员会负责人Dzulkifli Ahmad周一辞职，从而为新首相马哈迪(Mahathir Mohamad)任命新的反腐机构负责人扫清了障碍。

据知情人士称，Dzulkifli Ahmad于周一早间辞职。

不过，目前还没有迹象显示总检察长Mohamed Apandi Ali也会采取类似举动。此前，纳吉因涉嫌在国有投资基金1Malaysia Development Bhd(简称1MDB)中存在贪腐行为而遭到调查，Apandi Ali在相关调查中裁定纳吉无罪。在纳吉5月9日大选落败后的第一个工作日里，Apandi Ali照常来到办公室办公。上周五，马哈迪宣布针对Apandi Ali在职时的行为发起调查。

据其中一位知情人士称，Apandi Ali目前拒绝辞职，并正在咨询他自己的律师。这位知情人士还称，撤换总检查长必须遵循一定程序。

记者通过电话联络到Apandi Ali，后者表示“不予置评”。记者无法立即联系到Dzulkifli置评。

上周六，马来西亚政府向纳吉夫妇发出旅行禁令，禁止二人出国。新一届政府准备对1MDB展开新调查，该基金目前在其他多个国家也是被调查对象。美国政府指称，在2009年至2015年期间，至少有45亿美元资金被不当挪用，其中包括据称被纳吉收取的6.81亿美元，美国在起诉书中以“马来西亚一号官员”(Malaysian Official1)指代纳吉。

纳吉和1MDB均否认存在不当行为。马来西亚警方周日封锁了纳吉在吉隆坡的住处。

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