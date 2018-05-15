马英九泄密案二审改判有罪获刑4个月 仍可上诉

台湾地区前领导人马英九被控泄密案，台北地方法院2017年8月判其无罪，不过，“台北地检署”对该判决结果不满并上诉至“台湾高等法院”，今日（15日）上午，台湾“高等法院”改判马英九有罪，马英九获刑4个月。
据台媒报道，台湾“高等法院”撤销了一审无罪判决，改认定马英九犯下刑法的“教唆泄密罪”以及“通保法”中的“公务员无故泄漏资料罪”，判处马英九有期徒刑4月，得易科罚金12万元（新台币，下同）。马英九仍可上诉。
此案一审时，台北地方法院虽然认为马英九有泄密行为，但最终依台湾地区宪制性规定赋予台湾地区领导人的“院际调解权”及检方举证不足判马英九无罪，不过，“台北地检署”称，此案与“院际调解权”无关，马英九犯行明确，随后上诉至“台湾高等法院”。
据早前报道，2013年8月31日，台湾前“检察总长”黄世铭因督导特侦组办案，监听民进党“立委”柯建铭电话时，意外发现柯建铭请台湾立法机构前负责人王金平“关说”（指当官者利用职权干扰正常执法或行政活动）司法案件，黄世铭随即向马英九报告案情。“台北地检署”起诉认定，马英九为了政局安排，将侦查秘密泄漏给时任台行政机构负责人江宜桦、时任马办副秘书长罗智强，2013年9月4日黄世铭再对江宜桦泄密。因此，“台北地检署”依“刑法”泄密、教唆泄密、违反“通讯保障监察法”、“个人资料保护法”等罪起诉马英九，法定刑期最重可判3年。
据了解，黄世铭2015年已被台“高等法院”依泄密罪判刑1年零3个月、得易科罚金45万定罪，马英九则在2016年5月卸任后免除了刑事豁免权。“台北地检署”2016年12月启动侦查，约谈马英九、罗智强、江宜桦等人，并于2017年3月14日起诉马英九。经过审理，台北地院2017年8月25日判决马英九无罪，可上诉。
需要指出的是，除了“台北地检署”外，柯建铭也控告马英九涉教唆泄密、泄密罪，台北地方法院2017年3月28日判马英九无罪，柯建铭随后提出上诉，同年10月11日，台湾“高等法院”仍判马英九无罪。
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