欧盟将禁止一次性塑料制品 到2025年回收90%塑料瓶

西媒称，一次性塑料盘子和餐具已时日无多。夏季大量使用的塑料吸管和饮料搅拌棒也将迎来同样的命运。根据欧盟委员会周一提出的一项法案，所有这些一次性制品今后将不能由塑料制成，而必须用环保材料制造。该法案在生效前还需获得欧洲议会和欧洲理事会通过。
据西班牙《国家报》网站5月28日报道，布鲁塞尔预计，到2030年，新法规将使塑料污染造成的环境损失减少220亿欧元，还将使二氧化碳排放量减少340万吨。
欧盟委员会负责就业、增长和投资的副主席于尔基·卡泰宁在新闻发布会上说：“塑料是一种非常好的材料，但我们必须以更负责任的方式来使用它。”欧盟委员会主张用现有的替代材料全面取代塑料来生产一次性制品。
欧盟委员会第一副主席弗兰斯·蒂默曼斯补充说：“我们的提案将减少超市中出售的一次性塑料制品，将禁止某些产品的生产和销售，同时用更环保的产品取而代之，以便让消费者能够继续使用他们喜欢的产品。”
报道称，这一法案除了禁止一次性塑料盘子、餐具、吸管、饮料搅拌棒和棉签棒之外，还将要求各成员国提出减少塑料饮料杯等一次性食品容器使用量的目标。至于塑料饮料容器，只有那些瓶盖与瓶身一体的容器才能上市。
报道还称，按照新规，欧盟成员国必须在2025年之前实现回收90%一次性塑料饮料瓶的目标。制造商需要明确标示塑料用品的回收处理方式以及塑料垃圾对环境的危害。
报道指出，此外，制造商还需要承担一部分处理和清理塑料垃圾的成本以及劝导消费者减少使用一次性塑料容器的活动费用。一次性湿纸巾等产品将必须标注如何分类处理的明确信息。
报道还指出，欧盟希望打破塑料垃圾和环境污染之间的恶性链条。此次提出的新规将主要针对欧洲海洋和海滩上最常见的10种一次性塑料制品，这些制品约占欧洲海洋垃圾的70%。
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